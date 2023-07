Bienenschwärme lockten Besucher an

Von: Kai Zuber

Imker-Vereinsmitglied Herbert Funke (r.) aus Pretzier kam am alten Bienenhaus des Diesdorfer Museums mit Besuchern ins Gespräch. © Kai Zuber

Der Verein „Eintracht 1886“ Beetzendorf erklärte im Freilichtmuseum Diesdorf, wo der Honig-Quell entspringt.

Diesdorf – Allein für medizinische Zwecke werden heute über 50 000 bienenbestäubte Pflanzenarten genutzt. Die Wabenbauweise der Bienen ist aus Flug- und Fahrzeugbau nicht wegzudenken. Die hocheffiziente Sammelweise der Arbeiterinnen eines Bienenvolks ist Vorbild in Logistikprozessen, Computerprogrammen und sozialen Netzwerken. Etwa drei Viertel der Nahrungsmittelpflanzen sind von der Bestäubung durch Bienen abhängig. Weniger Bienen bedeuten, weniger Bestäubung und damit weniger Gärtner-Ertrag bei Gemüse und Obst. Dies waren unter anderem die Themen des Tages der Imkerei im Diesdorfer Museum, an dem sich alles um Honig und Bienen drehte. Einmal mehr war der Imkerverein „Eintracht 1886“ Beetzendorf mit Imkervorführungen und Honigverkauf präsent und frischer Bienenstich wurde direkt aus dem historischen Backhaus von Bäcker Mario Kleitzke serviert. Nur ein Wermutstropfen trübt auch aktuell noch den heutigen Weltbienentag: Die gefährliche Faulbrut ist leider noch immer nicht ganz besiegt.

Doch das war beim Aktionstag nur am Rande Thema, wo im Schau-Bienenwagen des neuen Pfarrgartens und am alten Bienenhaus des Jübarer Lehrers Alfred Bock aus den 1930er Jahren Experten, wie Burkhard Herforth und Günter Schröder referierten. Bock war seinerzeit noch Korbimker. Auch diese alte Imkerkunst wurde den Besuchern des Museums gezeigt. Denn: Die Korbimkerei, so wie sie früher noch in den Heidegebieten praktiziert wurde, ist heute sehr selten geworden. Die zahlreichen Besucher in Diesdorf staunten, was mit Honig, Wachs oder anderen Bienen-Nebenprodukten so alles gemacht werden kann. Egal, ob Hals- oder Kopfschmerzen, offene Wunden, Insektenstiche oder Hautkrankheiten: Die Bienenvölker haben für alle diese Leiden ein spezielles Wundermittel parat. Es ist das Bienenkittharz, ein hundertprozentiges Ökoprodukt mit nahezu magischer Wirkung gegen Keime und Viren. Der Stoff wird in Fachkreisen Propolis genannt. Darauf schwören auch einige der Mitglieder des Imkervereins „Eintracht 1886 aus Beetzendorf und Umgebung“.