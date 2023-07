Grüne tanken Energie in Tangeln

Sommertour führt Landespolitiker ins erste Bioenergiedorf Sachsen-Anhalts

+ © privat Christian Raapke (2.v.l.), Chef des landwirtschaftlichen Unternehmens Tangeln, erklärt Grünen-Landeschefin Madeleine Linke (2.v.r.) und der Landtagsabgeordneten Dorothea Frederking (Mitte) den aktuellen Stand im Bioenergiedorf. © privat

Von Kai Zuber

Der Beetzendorfer Ortsteil Tangeln versorgt sich seit 2009 mit Nahwärme aus der dorfeigenen Biogasanlage. Die Anlage und der dahinterstehende landwirtschaftliche Betrieb sind in genossenschaftlichem Besitz, was für eine große Beteiligung der Dorfbewohner sorgt. So werden etwa Dreiviertel aller Haushalte im Dorf kostengünstig mit Wärme versorgt - gerade in diesen Zeiten eine große finanzielle Entlastung. Besonders spannend ist auch, dass neben Mais auch auf ökologischere Alternativen wie Blühmischungen und Luzerne gesetzt wird.

+ Bei der Besichtigung zeigte sich Madeleine Linke (2.v.r.) begeistert von der nachhaltigen Energieerzeugung. © privat

Tangeln/Beetzendorf – Nächster Stopp der Energietour des Landesvorstands der Partei Bündnis90/Die Grünen bei ihrer jüngsten Sommertour in der Altmark war daher das Bioenergiedorf Tangeln, wo Christian Raapke, Vorstandsvorsitzender des landwirtschaftlichen Unternehmens Tangeln eG seine Gäste aus der Magdeburger Landespolitik begrüßte. Mit dabei waren unter anderem die Landeschefin der Grünen, Madeleine Linke und die Grünen-Landtagsabgeordnete Dorothea Frederking. „Durch die Nutzung von zwei flexibel einsetzbaren Blockheizkraftwerken unterstützt das Dorf die Stabilität des Stromnetzes. Ein Wasserspeicher ermöglicht die Speicherung von Wärme, wenn es zeitlich besonders kostengünstig ist. Darüber hinaus verfügt das Energiedorf auch über Solaranlagen und eine Kleinstwindkraftanlage“, freute sich Madeleine Linke bei der Besichtigung. „In Zukunft soll noch ein Windpark entstehen, bei dem durch genossenschaftliche Beteiligung und Direktvermarktung die Dorfbewohner kostengünstig Strom beziehen können“, informierte Christian Raapke. Aktuelle Infos gab der studierte Landwirt in Tangeln außerdem zu der Biogasanlage: „Wir können hier Wärme speichern und die Anlage quasi flexibilisieren. Das bedeutet, dass wir auf Schwankungen und Engpässe auf dem Strommarkt reagieren können. Wir können somit Strom einspeisen, wenn er gebraucht wird“, so der Unternehmenschef. Hintergrund: Bereits vor einem Jahr wurde sein landwirtschaftliches Unternehmen Tangeln als „Energie-Kommune des Monats“ geehrt.



Das altmärkische Dorf Tangeln war von der „Agentur für Erneuerbare Energien“ bereits im Oktober 2021 zur Energie-Kommune des Monats ernannt worden. Als eines von rund 170 Bioenergiedörfern beteiligt sich das altmärkische Tangeln seit über einem Jahrzehnt am Ausbau der Erneuerbaren Energie. Der Ort, der 2009 eingemeindet wurde und seitdem zur Gemeinde Beetzendorf gehört, war das erste von drei Bioenergiedörfern im Bundesland. Tangeln beliefert bereits heute die Mehrzahl der Haushalte des Ortes mit nachhaltiger Wärme aus der dorfeigenen Biogasanlage. Hauptprodukt der Anlage des ländlich geprägten Ortes ist aber nachhaltiger Strom. An zwei Standorten produziert das landwirtschaftliche Unternehmen Tangeln pro Jahr insgesamt 9,2 Millionen Kilowattstunden Strom. Die früher ungenutzte Abwärme wird seit 2008 durch die Biowärmeversorgung Tangeln eG erfolgreich über ein fünf Kilometer langes Nahwärmenetz vermarktet. „Wir sind auf dem richtigen Weg“, sagte Christian Raapke der AZ nach der Ehrung.



Seit 2007 betreibt er mit seinem Team die Biogasanlage, seit 2009 das Nahwärmenetz. Energie und Rohstoffe sind ja aktuell ein großes Thema angesichts der drohenden Verknappung. Das zeige, dass erneuerbare Energien und praktikable Lösungen immer stärker gefragt sind, so Raapke. In Tangeln erzeugt man heute Strom und Wärme aus Biomasse und denkt schon an weitere Projekte, wie die Nutzung von Windenergie. Dies sei eine „Win-Win-Situation“ für das landwirtschaftliche Unternehmen, den Geldbeutel der Energieverbraucher und den Klimaschutz, hieß es, denn Tangeln gilt als eines der Vorzeigebeispiele in Sachsen-Anhalt und steht dafür, wie in genossenschaftlicher Gemeinschaft die Gestaltung der Energiewende gelingen kann. Ein Bioenergiedorf deckt seinen Energiebedarf (Strom und Wärme) per Definition mindestens zu 50 Prozent aus regional erzeugter Bioenergie. Die Bürger werden im Idealfall in die Entscheidungsprozesse eingebunden und tragen den Gedanken des Bioenergiedorfs aktiv mit.