Hunderte Besucher beim Oldtimertreffen in Hohengrieben

Von: Kai Zuber

Teilen

Hunderte Besucher beim Oldtimertreffen in Hohengrieben am Sonntagmittag. Die Gäste genossen das Flair unter den Eichen bei Musik und einem Bummel bei Kaiserwetter. © Kai Zuber

Wenn am letzten Aprilwochenende das erste zarte Grün an den alten Hohengriebener Dorfbäumen und an der Pyramideneichen-Allee sprießt, dann ist es wieder Zeit für den Zelttanz mit anschließendem Oldtimertreffen. So war es auch in diesem Jahr wieder – allerdings nach einer Durststrecke in der Zeit der behördlichen Corona-Zwangsmaßnahmen. Doch die waren zumindest am Wochenende, 28. bis 30. April, vergessen, als bei Kaiserwetter das größte Traditionsevent in der Region mit Hunderten Besuchern über die Bühne ging.

Hohengrieben. Der kleine Diesdorfer Ortsteil Hohengrieben setzte sich in Szene, erfand sich neu, und das treue Publikum dankte es den Veranstaltern mit Treue und guter Laune. „Schere‘s lustige Straßenmusikanten“ mit Frontsängerin Heike Thielk und ihrem Sohn Fabian setzen das musikalische Erbe von Gerald „Schere“ Eggert fort und zelebrierten das von dem Dährer Urgestein komponierte „Hohengriebenlied“.

Heike Thielk und Sohn Fabian sangen das „Hohengriebenlied“. Dazu schunkelten etliche Schaulustige vor der Bühne. © Kai Zuber

Die Gäste schunkelten dazu und natürlich zum Evergreen „Drei weiße Birken“, während sich am Sonntagmittag beim Oldtimertreff sehr lange Schlangen an den Imbisswagen bildeten. An jenem Tag hatten nach dem vorangegangenen zweitägigen Zelttanz nebst Kartoffel-Vortrag und dem traditionellen Pellkartoffelessen endlich alle Oldtimerfans die Möglichkeit, ihre chromblitzenden Lieblinge einmal aus der Garage ins Rampenlicht zu holen.



Dieser riesige Chevrolet „Bel Air“, Baujahr 1957, aus dem Gifhorner Raum war am Sonntag, 30. April, einer der vielen Hingucker. © Kai Zuber

Und weil Wettergott Petrus die Hohengriebener mit Sonne verwöhnte, war die Rost-Gefahr für die teuren und seltenen Fahrzeuge dieses Mal gleich null.



Der Ort erwies sich zudem als eine „klimakleberfreie Zone“. Der Teile- und Antikmarkt lockte unter den Pyramideneichen, und Groß und Klein kamen beim Schauen, Staunen und Feiern voll auf ihre Kosten. Für Livemusik und Unterhaltung sorgten am Partywochenende neben den „Lustigen Straßenmusikanten“ die „Partyband-Feeling“ und die Formation „Up to Date“.