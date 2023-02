Die Vorbereitungen laufen

Von: Kai Zuber

Auch ein Oldtimertreffen wird es am letzten April-Wochenende wieder geben, wenn in Hohengrieben der traditionelle Zelttanz gefeiert wird. © Kai Zuber

Hohengrieben – Seit 1969 wird in Hohengrieben im Frühjahr der traditionelle Zelttanz gefeiert. Eine Durststrecke mit Unterbrechungen gab es nur während der Corona-Zeit, wo die Veranstaltungen abgesagt werden mussten.

Hohengrieben – Der 51. Zelttanz in Hohengrieben und das 16. Oldtimertreffen werden derzeit in dem kleinen Diesdorfer Ortsteil vorbereitet. Auch einen spannenden Eröffnungsvortrag soll es laut den Veranstaltern wieder geben: „Er wird auf jeden Fall wieder anspruchsvoll und interessant besetzt sein. Doch Details möchte ich derzeit noch nicht nennen, bis alles hundertprozentig wasserdicht ist“, so Mitorganisator Gerhard Schulz auf AZ-Anfrage. Fakt ist nur: Das diesjährige Zelttanz-Wochenende wird vom 28. bis 30. April steigen. Am Freitag, 28. April, fällt ab 20 Uhr der Startschuss mit dem Vortrag und dem Pellkartoffelessen samt Livemusik mit „Partyband-Feeling“. Ein Überraschungs-Gast wird also auch dieses Jahr wieder am Eröffnungsabend am Rednerpult stehen. Am Sonnabend, 29. April, geht es weiter ab 21 Uhr mit dem klassischen Zelttanz. Für beste Livemusik im Festzelt sorgt dann die Formation „Up to Date“. Der darauf folgende Sonntag, 30. April, startet dann gegen 10 Uhr mit Oldtimertreffen, Frühschoppen, Teilemarkt und Technikschau. Gegen 13 Uhr ist Kindertanz mit den „Lustigen Straßenmusikanten“. Später gibt es ein Kuchenbuffet. Wie immer freut sich die Hohengriebener Dorfgemeinschaft auf die Gäste. Hintergrund zur Ortsgeschichte: Die winzige Ansiedlung wurde im Jahre 1749 auf Anordnung Friedrichs II. errichtet: Hohengrieben sollte auf hoheitlichen Geheiß als neues Dorf mit Schulhaus aber ohne Kirche in der Altmark als Mustersiedlung werden. Heute wohnen in Hohengrieben knapp 30 Menschen. Kontakt: www.hohengrieben.de oder per Mail an: oldtimer@hohengrieben.de.