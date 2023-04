Die Erinnerung wach halten

Von: Kai Zuber

Teilen

Hinnerk Jordan restaurierte die Tafeln am Kriegerdenkmal in Wendischbrome mit den Namen der Gefallenen aus dem Zweiten Weltkrieg. © Kai Zuber

Die insgesamt 23 Namen der Gefallenen aus dem Zweiten Weltkrieg von 1939 bis 1945 aus Wendischbrome waren über viele Jahre kaum mehr am alten Kriegerdenkmal lesbar. Die Farbe war schon arg verblichen. Das rief einen 23-jährigen Studenten aus dem Dorf auf den Plan, der eine Initiative zur Renovierung der beiden Tafeln mit den Kriegsgefallenen startete.

Derzeit wird geprüft, ob eine Renovierung der Schriftplatte aus dem Ersten Weltkrieg machbar ist. Auch hier sind die Namen der Gefallenen nur noch sehr schwer zu erkennen. © Kai Zuber

Wendischbrome – Jetzt ist die Aktion erfolgreich abgeschlossen worden, denn Hinnerk Jordan restaurierte die Namen der Gefallenen am Kriegerdenkmal in Wendischbrome mit weißer Farbe. „Mein Dank geht auch an den Gemeindearbeiter Ralf Schulz. Er hat mir geholfen und war mein Ansprechpartner zur Gemeinde“, sagte Hinnerk Jordan. Seit zwei Jahren beschäftigt ihn bereits das Vorhaben am Kriegerdenkmal von Wendischbrome. Viel Zeit hatte er dafür während der Corona-Maßnahmen. Und auch jetzt sei die Friedensbotschaft mit jedem Namen eines Gefallenen als Warnung vor dem Irrsinn von Kriegen und Konflikten aktueller denn je, sagt der junge Mann. Hinnerk Jordan ist in der Region aufgewachsen, hat erst die Grundschule in Jübar und dann das Gymnasium in Beetzendorf besucht. Nun studiert er in Magdeburg BWL. Derzeit will er prüfen, ob auch eine Renovierung der großen Schriftplatte aus dem Ersten Weltkrieg machbar ist. Hier sind die Namen der Gefallenen aus dem Dorf Wendischbrome noch mehr verblichen.