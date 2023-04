2018: Trockenstes Jahr der Dekade

Heinz Borchert misst seit 1966 die Niederschläge in Diesdorf

Der pensionierte Lehrer Heinz Borchert (79) mit seinem standardisierten Regenmesser im eigenen Garten. © Privat

Wasser ist Leben. Das ist die simple Aussage für nahezu jede Form der Tier- oder Pflanzenwelt auf diesem Planeten. Heinz Borchert misst seit 1966 die Niederschläge in Diesdorf akribisch genau. Seine Wetter-Aufzeichnungen hat er fein säuberlich in Tabellenform aufgeführt und dann als Jahresniederschlagsmenge, Jahresdurchschnitt oder in Form von besonders auffälligen Spitzenwerten festgehalten.

Diesdorf. Der pensionierte Lehrer hat mit seinem Regenmesser im eigenen Garten ein anerkanntes Messinstrument für Niederschläge aller Art quasi direkt vor der Haustür. „Das ist jeden Morgen mein erster Gang“, beschreibt der 79-Jährige aus der Diesdorfer Lämmerstraße seine Passion. Als Junglehrer kam er zu seinem Hobby, das er von einer betagten Vorgängerin, der Lehrer-Witwe Gertrud Müller, quasi geerbt hatte. „Ich habe die Regenmessung damals im Jahre 1966 von dieser Dame übernommen und sie war froh, dass diese Tätigkeit der Niederschlagsmessung dann in Lehrerhand geblieben ist“, sagt Borchert. Seine Vorgängerin hatte bereits mit ihrem Mann Ernst Müller 1953 angefangen, den Niederschlag in Diesdorf akribisch zu messen. Das machte das Paar bis zur Amtsübergabe Mitte der 1960er-Jahre. So gesehen, gibt es die wettertechnische Messung durch fachkundige Pädagogen im Ort bereits 70 Jahre lang.

Hanum nach dem Starkregen im August 2022. © Privat

50-jähriges Mittel: 634 Millimeter

Das 50-jährige Mittel beim Niederschlag in Diesdorf beträgt 634 Millimeter. Nach Osten hin in Richtung Stendal nimmt die Niederschlagsmenge dann etwas ab. Als eines der trockensten Jahre geht das Jahr 1959 in die Geschichte ein, wo es nur 305,5 Millimeter Niederschlag gab. Im August und im September jenes Jahres regnete es so gut wie nicht. Ausgesprochen feuchte Jahre mit weit über 800 Millimetern Niederschlag waren 1966 (854,4 Millimeter), 1998 (859,5 mm) das Jahr 2002 (888,3 mm) sowie 2007 mit insgesamt 852,5 Millimeter Regen, Graupel und Schnee.



Die Diesdorfer „Wetterfrösche“ registrierten auch eine besondere Seltenheit: Vom 27. November 2010 bis zum 8. Januar 2011 gab es eine durchgängige geschlossene Schneedecke. Am 23. Juni 1989 regnete es am Nachmittag 76,1 mm Wasser. Ähnliche Rekordwerte an Niederschlag gab es am 1. August 1991 mit 64,2 mm, am 28. Oktober mit 49 mm, am 23. Juli 2017 mit 58,8 mm und am 26. Juli mit 64 mm.

2018: Trockenstes Jahr der Dekade

Das trockenste Jahr der vergangenen Dekade war 2018. Hier fielen lediglich 390 Millimeter Niederschlag.



Wichtigstes Handwerkzeug zur Regenmengen-Bestimmung ist der sogenannte Hellmann-Regenmesser, auch Ombrometer, Pluviometer oder Hyetometer genannt. Dieses Gerät dient der Bestimmung der in einem bestimmten Zeitintervall gefallenen Niederschlagsmenge. Der Niederschlag wird durch einen Trichter gesammelt und über eine kleine Öffnung in ein Sammelgefäß geleitet. Täglich wird das Sammelgefäß dann in einem speziellen Messzylinder entleert und so die genaue Niederschlagssumme des Messzeitraumes bestimmt. Wenn Schneefall zu erwarten ist, wird in das Auffanggefäß ein Schneekreuz eingesetzt, welches das Herauswehen des Schnees aus dem Auffanggefäß verhindern soll. Bei festem Niederschlag wird das verschlossene Gerät erwärmt und anschließend das Wasseräquivalent des festen Niederschlags bestimmt.



Feuchtes viertes Jahr Nach vier sehr trockenen Jahren freute sich Hobbygärtner Heinz Borchert in diesem Winter und im Frühjahr über steigende Niederschlagsmengen: Im Januar fielen in Diesdorf 80,3 Millimeter, im Februar 53,5 mm und im März 79,9 Millimeter Niederschlag.