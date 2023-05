Ämter werden in Beetzendorf-Diesdorf neu besetzt

Von: Kai Zuber

Teilen

Katrin Seidel kandidiert für die CDU als Verbandsgemeinde-Bürgermeisterin. © Freier Mitarbeiter

Am 24. September ist in der Verbandsgemeinde Beetzendorf-Diesdorf großer Wahltag: Zwei Ortbürgermeister- und der Verbandsgemeindebürgermeisterposten werden neu besetzt.

Diesdorf / Beetzendorf – Der amtliche Wahltermin für die Verbandsgemeinde-Bürgermeisterwahl der VG Beetzendorf-Diesdorf steht fest. Es ist der Sonntag, 24. September. Diesen Termin beschloss der Rat der Verbandsgemeinde (VG) Beetzendorf-Diesdorf während seiner jüngsten Sitzung in der vergangenen Woche.

Gewählt wird dann in den einzelnen Wahllokalen von 8 bis 18 Uhr ein neuer VG-Bürgermeister bzw. eine neue Bürgermeisterin. Auch ein Termin für eine mögliche Stichwahl steht per Beschluss des Gremiums schon fest. Es ist der 15. Oktober. Die Bewerbungsfrist für die Kandidaten endet am 29. August um 18 Uhr. Bis dahin müssen alle Unterlagen bei der Verbandsgemeinde mit Sitz am Beetzendorfer Marschweg eingegangen sein. Als Wahlleiter wird seitens der Verbandsgemeinde Beetzendorf-Diesdorf Julia Brand eingesetzt. Stellvertreterin ist Christin Pasche. Die beiden VG-Mitgliedsgemeinden Dähre und Jübar hatten den Wahltermin am 24. September bereits per Ratsbeschluss im Vorfeld bestätigt. Dort werden dann jeweils neue Ortsbürgermeister gewählt.

Hinsichtlich der Kandidaten sind die ersten Würfel bereits gefallen: Die stellvertretende VG-Chefin und Kämmerin Katrin Seidel tritt bei der Verbandsgemeinde-Bürgermeisterwahl für die CDU am Sonntag, 24. September, als Kandidatin an. Der Vorstand des CDU-Regionalverbandes von Beetzendorf-Diesdorf nominierte Seidel mit einem starken Vertrauensvotum. Auch Carsten Borchert tritt als langjähriger Amtsinhaber in seiner Gemeinde Jübar wieder als Bürgermeisterkandidat an. Zuversichtlich äußerte sich auch Dähres Ortschef Bernd Hane: „Ich habe in Dähre noch viel vor, bin mit meiner Arbeit noch nicht ganz fertig und trete daher erneut in meiner Gemeinde an“, kündigte er der AZ auf Anfrage an.