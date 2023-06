Große Feier zum 20. Geburtstag der Dährer Kita „Waldfrüchtchen“

Von: Kai Zuber

Dähres Kitaleiterin Tekla Gäbel (l.) nimmt die Glückwünsche von Katrin Seidel und Bernd Hane entgegen. © Kai Zuber

Bis zum Ende des Jahres 2001 gab es zwei getrennte Häuser, also Kinderkrippe und Kindergarten in Dähre, die in einem schlechten Zustand waren. Die Zusammenlegung beider Einrichtungen erforderte ein neues Gebäude. Da der Rohbau eines geplanten Sanitätstraktes für ein Campingplatz bereits fertiggestellt war, jedoch nicht als solches genutzt werden sollte, erbaute die Gemeinde Dähre daraus die heutige Kindertagesstätte.

Dähre. Ihren Namen „Waldfrüchtchen“ erhielt sie aufgrund ihrer Lage. „Harald Heuer als damaliger Bürgermeister setzte sich dafür ein, und so entstand eine hochmoderne Kita mit Fußbodenheizung, tollen Sanitärräumen und ebenerdigen Zugang ins Grüne über die Terrassentüren“, erinnerte die heutige Kita-Leiterin Tekla Gäbel am Freitag, 2. Juni, bei der Jubiläumsfeier „20 Jahre Waldfrüchtchen“.

Das Außengelände wurde mit Unterstützung vieler Eltern und der Gemeinde mitgestaltet, und so entstand vor 20 Jahren ein tolles Idyll für die Kinder. Marlies Ahrens nahm die Kita-Leitung in ihre Hände und richtete das Haus mit ihrem Team liebevoll ein. Die Kita war während ihrer Leitungszeit sehr musikalisch und so wurde sie vier Mal mit dem Gütesiegel „Felix“ des deutschen Sängerbundes ausgezeichnet.

Dann wurde die Kita kurzzeitig von Axel Isecke geleitet und anschließend für fast zehn Jahre in die Hände von Petra Schulze gelegt. Jeder brachte sich auf seine Art ein und ließ die Kita zu einem Wohlfühlort für Kinder werden. 2017 erfolgte der Anbau und somit eine Aufwertung der „Waldfrüchtchen“. „Und eigentlich wurde damit ein Meilenstein in Bezug auf unser neues Konzept gelegt“, betonte Gäbel in Anwesenheit der vielen Gratulanten. Dazu gehörte neben Dähres Alt-Bürgermeister Harald Heuer auch der amtierende Ortschef Bernd Hane und die stellvertretende Verbandsgemeinde-Bürgermeisterin Katrin Seidel.

Eltern und andere Gäste verfolgten gespannt das Programm zum 20-jährigen Bestehen der Kindertagesstätte „Waldfrüchtchen“ in Dähre. © Kai Zuber

Auch der Dährer Waldbadverein, die „Märcheneltern“ und die Karnevalsgesellschaft gratulierten. Seit Oktober 2022 hat die Langenapelerin Tekla Gäbel die Leitung der Einrichtung übernommen und gemeinsam mit ihrem Team, deren letztes Mitglied im April dazu gekommen ist und dem Elternkuratorium vieles auf den Weg gebracht. Die Kita wurde „auf den Kopf gestellt“, es gibt ein neues Raumkonzept, das dem neuen Weg angepasst ist.

Es entstanden eine Cafeteria mit Konstruktionsecke, eine Bibliothek mit Lernwerkstatt und Kinderbüro, ein Atelier und Rollenspielraum. In diesen Räumen können sich die Kinder ihren Interessen entsprechend aufhalten, Angebote wahrnehmen und ihrem Bildungs- und Wissensdrang folgen. Die Eltern haben die Möglichkeit, zu hospitieren, wenn die jährlichen Entwicklungsgespräche stattfinden. Sie können sich als Experten im Morgenkreis einbringen und so ihren Beruf oder ihr Hobby den Kindern nahe bringen. Es finden wieder die Oma-und-Opa-Tage statt, Arbeitseinsätze und Feiern.

„Unsere Türen sind also weit auf. Ich möchte heute die Gelegenheit nutzen, mich bei zwei lieben Unterstützern zu bedanken, zum einen bei Heike Schellenberger, die uns als Fachberatung zu jeder Zeit mit Rat und Tat unterstützte und zum anderen bei Sarah Scheper als Kuratoriumsvorsitzende, die uns auch auf unserem Weg begleitete“, betonte die Kita-Leiterin in ihrer Rede. Danach überraschten die Kinder die Gäste mit einem Programm, und die sonnige Geburtstagsparty nahm ihren Lauf.