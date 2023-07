Gibt es in Mellin einen Feuerteufel? - „Nachbarn sind sehr besorgt“

Von: Kai Zuber

Die Brandentstehung im hinteren und oberen Teil des offiziell unbewohnten Gebäudes gibt Rätsel auf. © Feuerwehr

Nach dem jüngsten Gebäudebrand einer ehemaligen Gastwirtschaft in Mellin ermittelt die Kripo zur Brandursache.

Mellin – Dörfler und auch die Feuerwehr berichten von „Merkwürdigkeiten“ beim Feuer in der Ortsmitte direkt an der Bundesstraße 248. Nach AZ-Recherchen entstand das Feuer im hinteren Teil des Gebäudes und fraß sich dann schnell nach oben, wo auch der hintere Teil des Dachstuhls zuerst Feuer fing. Dies belegen auch die Bilder von Einwohnern und Rettungskräften.

Die 71 Aktiven der Feuerwehr konnten ein Übergreifen der Flammen auf die Nachbarhäuser verhindern. © Feuerwehr

„Hinten am Hof war zudem eine Tür angekohlt. Das ist recht merkwürdig ...“, kommentierte Beetzendorf-Diesdorfs Feuerwehrchef Ronny Runge nach dem Brand am 6. Juli, wo insgesamt 71 Einsatzkräfte der Feuerwehr aus den umliegenden Orten das Feuer rasch unter Kontrolle bringen konnten (AZ berichtete). Doch zur genauen Brandursache konnte und wollte sich Runge auf Verweis der laufenden Kripo-Ermittlungen nicht äußern. „Gibt es also einem Feuerteufel in der Region?“, so fragen sich besorgte Bürger und Anwohner in Mellin. „Die betroffenen Nachbarn sind zu recht sehr besorgt und psychisch angespannt. Das nehmen wir sehr erst und müssen eine Lösung finden“, sagte Martin Tessmer, Interessenvertreter im Ort und Mitglied im Beetzendorfer Gemeinderat.

Denn: Es ist bereits der zweite Brand in der Ortsdurchfahrt an der B 248 und in der Melliner Ortsmitte. Vor dem jüngsten Feuer in der alten Kneipe brannte bekanntlich auch schon die alte LPG-Verwaltung direkt am Dorfplatz ab. Schon damals vermutete man wegen der ebenfalls beobachteten Merkwürdigkeiten im hinteren Teil des Areals Brandstiftung. Mehr oder weniger waren beide Brandobjekte auch über die Gartenseite zu erreichen, wo die ersten Flammen gesichtet wurden. Nicht einmal 100 Meter trennen die beiden Brandruinen in Mellin. Wie die AZ weiter erfuhr, sind die Eigentums- und Nutzungsverhältnisse bei beiden Objekten „schwierig“, wie Tessmer sich ausdrückte. Offiziell war auch die alte Kneipe nicht bewohnt, also leerstehend und doch gab es hier wohl zumindest hin und wieder einen illegalen Übernachtungsgast, ließ der Interessenvertreter weitere Ungereimtheiten anklingen.



Die zweite Brandruine in der Ortsmitte von Mellin: Die Gellermannsche Gastwirtschaft brannte komplett ab. Abermals steht Brandstiftung als mutmaßliche Ursache im Raum. © Kai Zuber

Mitte April 2017 gab es einen Scheunenbrand in Mellin. Danach konnten die „technische und natürliche Brandursachen ausgeschlossen werden“, meldete seinerzeit die Pressestelle des Salzwedeler Polizeireviers. Demnach ermittelten die Beamten schon vor fünf Jahren in Richtung vorsätzlicher Brandstiftung. Das Gebäude eines Vierseitenhofes an der Straße Im Dorfe wurde als Lagerstelle für alte Technik, Gerätschaften, Möbel, usw. genutzt. Im Oktober 2019 rückten die Wehren dann zum Wohnungsbrand in Mellin aus. Ein Dorfbewohner zog sich bei einem Löschversuch vor Eintreffen der Feuerwehr leichte Brandverletzungen zu. Jetzt wurde auch die alte Kneipe (Gellermannsche Gastwirtschaft) komplett von den Flammen zerstört. Für die Löscharbeiten der sechs Feuerwehren musste die Bundestraße zeitweilig voll gesperrt werden. Es kamen keine Personen zu Schaden, obwohl die Aktion auch auf Menschenrettung ausgerichtet war, teilte die Polizei mit. Doch zum Glück war niemand im Haus und so konnten sich die Aktiven der Feuerwehr auf das Verhindern des Übergreifens der Flammen auf Nachbarhäuser mit Hilfe der Klötzer Drehleiter konzentrieren.