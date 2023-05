Nettgau feierte gut gelaunt

Von: Kai Zuber

Auf dem Dorfplatz in Nettgau wurde es am Himmelfahrtstag gemütlich. Dort hatte der junge Förderverein des Ortes ein Fest organisiert. © Kai Zuber

Gerade erst Mitte März dieses Jahres wurde der „Förderverein des Ortes Nettgau“ gegründet. Heute hat der Verein bereits 28 Mitglieder in dem kleinen Ortsteil der Gemeinde Jübar.

Kevin Rust ist der Vorsitzende des Fördervereins Nettgau. © Kai Zuber

Nettgau – Der junge Förderverein des Ortes organisierte zum Herrentag nun nach dem Maifest und dem Osterfeuer bereits das dritte erfolgreiche Event. Und das sehr zur Freude der Einwohner: „Die jungen Leute hier im Verein machen was für den Ort. Das kommt bei uns und im Dorf sehr gut an. Es gibt nur positive Resonanz“, lobt auch Anwohner Hartmut Mennecke, der direkt am Dorfplatz neben dem Brunnen wohnt. Dieses Lob freut vor allem Kevin Rust sehr. Der erste Vorsitzende des noch jungen Vereins stand zu Himmelfahrt zusammen mit seinen Mitstreitern am Grill und bewirtete dort mit zahlreichen fleißigen den Helfern die gut gelaunten Gäste. Alle zeigten sich begeistert von dem Verein und den Aktivitäten. Auch zahlreiche Durchzügler, die mit dem Fahrrad unterwegs waren, hielten spontan an und ließen sich auf einen spontanen Klönschnack ein.