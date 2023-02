GbR Wallstawe will im Juni einen Hofladen mit Café eröffnen

Von: Christian Reuter

Die GbR Wallstawe will in ihrem Betriebsgebäude an der Bahnhofstraße einen Hofladen mit Café errichten. Die Eröffnung ist für Mitte Juni dieses Jahres geplant. Das Bild zeigt den Grundriss des Gebäudes. © Christian Reuter

Schon seit Jahren haben der Konsum und der Bäcker in Wallstawe geschlossen, und auch die Gaststätte „Zum alten Fritz“ hat seit Kurzem ganz zu. Außer einem Fleischer gibt es im Ort keinen Lebensmittelladen mehr. Dies soll sich aber bald ändern. Denn die GbR Wallstawe will einen Hofladen mit Café einrichten. Die Eröffnung ist bereits für den 17. Juni dieses Jahres geplant.

Umfelde / Wallstawe. Das ehrgeizige Projekt wurde von Fred Neuling, dem Geschäftsführer der GbR Wallstawe, und seiner Frau Lucia während der jüngsten Wallstawer Gemeinderatssitzung am Montagabend, 13. Februar, im Dorfgemeinschaftshaus in Umfelde vorgestellt.

„Das Vorhaben ist seit August 2022 in der Planung, im November wurde es in der Gesellschafterversammlung beschlossen. meine Frau wird die Betriebsleitung innehaben“, sagte Fred Neuling.



Danach präsentierte Lucia Neuling, die bisher in der Lohnbuchhaltung der GbR arbeitet, ihr „Herzensprojekt“, einen Hofladen mit Café und Kiosk. „Das soll auch ein kultureller Treffpunkt sein, ein moderner Tante-Emma-Laden“, informierte sie. Der Name stehe bereits fest: „Lager 72 Wallstawe“, weil sich in dem heutigen Betriebsgebäude der GbR früher mal ein Getreidelager befand. Die 72 steht für die Adresse Bahnhofstraße 72 E.



Lucia Neuling stellte das Projekt Hofladen in Wallstawe vor. © Christian Reuter

Der Hofladen soll am 17. Juni dieses Jahres eröffnet werden und von Montag bis Freitag von 7 bis 18 Uhr sowie am Sonnabend von 7 bis 10 Uhr zum Besuch einladen. „Wir wollen damit mehr Leben und Lebensqualität in die Gemeinde zurückbringen“, betonte Lucia Neuling.



Vorgesehen ist ein kleines Café mit etwa 15 Sitzplätzen, Kamin und Kinderspielecke. Die Küche soll auch Mittagstisch anbieten. Zum Projekt gehören ebenfalls eine Selbstbedienungs-Verkaufshütte, die rund um die Uhr zugänglich sein soll, und ein DHL-Paketshop. Letzterer werde im Dorf gewünscht.



Das Sortiment des Hofladens soll vor allem regionale Produkte umfassen, beispielsweise die Speisekartoffeln der GbR Wallstawe und das Rindfleisch der Fleischerei Nimmergut.



Dazu kommen unter anderem noch Brot, Brötchen, Kuchen, Milch, weitere Getränke und Süßigkeiten, aber auch Obst und Gemüse sowie eine kleine Auswahl an Kosmetik und Hygieneartikeln. Auch Bücher und Geschenkartikel soll es im Hofladen geben.



„Wir wollen gute Produkte mit guter Qualität anbieten“, teilte Lucia Neuling mit.



Wallstawes Bürgermeister Ralph Jürges zeigte sich von dem Projekt begeistert. „Ich bin von dem Konzept überzeugt, der Name gefällt mir. Ich freue mich auf die Eröffnung“, sagte er.