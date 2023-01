Flecken Diesdorf will Areal der ehemaligen Kita in Mehmke veräußern

Von: Kai Zuber

Die ehemalige und von der Verbandsgemeinde (VG) geschlossene Kita „Feldhasen“ in Mehmke soll als Immobilie verkauft werden. Zuvor gab es eine Eigentums-Rückübertragung von der VG an die Gemeinde Diesdorf. © Freier Mitarbeiter

Sehr idyllisch und ruhig gelegen, mitten in der Feldflur zwischen den Dörfern Wüllmersen und Mehmke liegt das Anwesen, welches in den kommenden Wochen veräußert werden soll. Die ehemalige und von der Verbandsgemeinde (VG) Beetzendorf-Diesdorf geschlossene Kindertagesstätte „Feldhasen“ in Mehmke soll nun als Immobilie verkauft werden.

Mehmke / Diesdorf – Zuvor gab es eine Eigentums-Rückübertragung der VG an die Gemeinde Diesdorf. „Ich habe diese Vereinbarung unterschrieben und bereits auch einen Interessenten für die Immobilie“, sagte Diesdorfs Bürgermeister Daniel Rieck auf Anfrage der AZ. Die VG hatte bestätigt, dass im Zuge eines Rückübertragungsantrages das einstige Eigentum des Fleckens Diesdorf nun wieder an die Mitgliedskommune zurückgeht.

Für einen Käufer der Immobilie bietet sich unter anderem der Ausbau zu einem Einfamilienhaus an. In dieser Woche soll das ehemalige Kita-Haus noch einmal offiziell vom Flecken Diesdorf abgenommen werden, um den Ist-Zustand zu dokumentieren und so die Übertragung perfekt zu machen. Danach folgt laut Daniel Rieck ein in Auftrag gegebenes Wertgutachten für das Areal, welches dann Auskunft über einen möglichen Verkaufspreis (Marktwert bzw. Verkehrswert) geben soll. Gibt es mehrere Interessenten, so entscheidet das höchste Gebot über den Zuschlag. Weitere interessierte Käufer der Immobilie sollten sich also möglichst rasch beim Flecken Diesdorf melden. Das Areal in Mehmke ist eingezäunt und verfügt über einen Parkplatz sowie einen separaten Zufahrtsweg.