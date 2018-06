Das Feuer bricht am linken Reifen aus

+ Mit Schaum wurde der Brand schnell gelöscht. © Zuber

Die Feuerwehren Wallstawe, Gieseritz / Umfelde und Ellenberg sowie die Löschgruppe Hilmsen waren im Einsatz. Schaden: rund 16 000 Euro am Wagen und rund 1000 Euro an der Werkstatt. Die Polizei beschlagnahmte den Jeep für eine kriminaltechnische Untersuchung, die Ursache ist völlig unklar. Denn die Elektronik befindet sich rechts im Motorraum, das Feuer war am linken Reifen ausgebrochen, wie der Zeuge beobachtet hat. In jüngster Zeit häufen sich Brandstiftungen im Bereich der Verbandsgemeinde Beetzendorf-Diesdorf.