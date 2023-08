Feuchter Sommer küsst Pilze wach

Von: Kai Zuber

Solche kapitalen Funde machen Pilzfreunden Lust auf mehr, doch Pilzsammler sollten bei ihrem Hobby Maß halten und nur so viel ernten, wie sie auch verwerten können. © Zuber, Kai

Pilze sollten mit Vorsicht gesammelt werden. Zwei Pilzsachverständige geben Tipps.

Beetzendorf / Diesdorf – Des einen Freud ist des anderen Leid: Während Bauern mitten in der Ernte die lang anhaltende Nässe beklagen, ließ der Regen der vergangenen Wochen die Pilze üppig wachsen. Doch Vorsicht ist geboten, denn ohne Bestimmungsbuch oder Pilz-App, könnte es beim Sammeln Probleme geben, wie die ersten Pilzvergiftungen der Saison, unter anderem im Nachbarbundesland Niedersachsen mit dem gefährlichen Knollenblätterpilz, zeigen.

Zwei Pilzsachverständige gibt es aktuell im Altmarkkreis. Das sind Dr. Gerhard Schnüber aus Klötze und Jörg Heimes in Klein Chüden. Nachdem sich die AZ im Oktober vergangenen Jahres dafür einsetzte, dass die beiden Ehrenamtler bei ihrer Arbeit von der Kreisverwaltung unterstützt werden und dafür gewisse Unkosten-Aufwendungen erstattet bekommen, hat dieser Vorstoß mittlerweile gefruchtet. „Ja, wir werden jetzt vom Altmarkkreis unterstützt, die Verwaltung hat mit uns Kontakt aufgenommen“, erklärte Schnüber der AZ. Landrat Steve Kanitz bestätigte dies auf Anfrage: „Ich habe das Anliegen der Pilzberater umgehend an den Leiter des Amtes für Verbraucherschutz und Gesundheit, Ramón Rulff, zur Bearbeitung weiter geleitet.“ Zum Hintergrund: Bis zum Herbst vergangenen Jahres war der Altmarkkreis in Sachsen-Anhalt einer der wenigen, die dieses wichtige Ehrenamt nicht finanziell förderten.



Doch zurück zu den Pilzen: Die sprießen nach dem feuchten Winter und dem nassen Sommer üppig aus den Wald- und Wiesenböden. „Vor allem die bekannten Röhrlinge werden gefunden“, sagte Gerhard Schnüber, der hofft, dass durch die Unterstützung des Kreises nun doch noch ein dritter oder gar vierter Pilzberater im Altmarkkreis tätig wird und nach entsprechender Prüfung seine ehrenamtliche Beratungstätigkeit aufnimmt.



Der Rat der Experten für Sammler ist, Maß zu halten und nur so viele Pilze zu sammeln, wie in der heimischen Küche auch verarbeitet werden können. Zum Trocknen für die heimische Küche eignen sich vor allen Steinpilze, Birkenpilze und Maronen. Wiesenpilze sind wegen ihres hohen Wassergehalts zum Trocknen eher ungeeignet. Kinder sollten beim Sammeln stets beaufsichtigt werden. Im Zweifelsfall sollte ein Pilzberater kontaktiert werden, denn 5000 Großpilzarten kann ein Laie unmöglich auseinanderhalten.

