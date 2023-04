Festwochenende würdigt die Taten von Friedrich II. von Preußen

Von: Kai Zuber

Die beheizten Hohengriebener Festzelte unter den alten Eichen sind für das Event aufgebaut worden. © Privat

Die Vorbereitungen für den Hohengriebener Zelttanz am Wochenende 28. bis 30. April laufen auf Hochtouren. „Die Zelte sind aufgebaut. Im Dorf laufen aktuell letzte Putzarbeiten durch die Einwohner und den Heimatverein. Wichtig ist natürlich die Heizung, um die Gäste im beheizten Zelt begrüßen zu können. Es muss also niemand frieren“, betont Mitveranstalter Dr. Gerhard Schulz. Er verriet auch den Überraschungs-Festredner: Es ist Uwe Körner aus Waddekath. „Er wird zur Historie der Kartoffel in der Altmark sprechen“, kündigte Schulz an.

Hohengrieben. Hintergrund ist die besondere Beziehung der Hohengriebener zum „Kartoffelkönig“, Friedrich II. von Preußen. Denn: Der „Alte Fritz“ hat das Dorf 1749 auf dem Reißbrett entwerfen und schließlich bauen lassen. Friedrich II. hat auch die Kartoffel in Preußen und damit in der Altmark erfolgreich eingeführt.

Uwe Körner aus Waddekath spricht über die Kartoffel. © Privat

Ganze 267 Jahre ist es her, dass der Preußenkönig höchstpersönlich dafür sorgte, dass die Erdknollen ihren Siegeszug in der Region antraten. Bereits zehn Jahre später hatte sich die Kartoffel endgültig in den Gärten etabliert. Als sogenannter Kartoffelbefehl ist die „Circular-Order“ vom 24. März 1756 in die altmärkische Geschichte eingegangen. Mit diesem Dekret versuchte der Monarch, seinen Untertanen die Bedeutsamkeit des „Erdgewächses begreiflich zu machen“. Insgesamt 15 Kartoffelbefehle hat Friedrich II. während seiner Regentschaft erlassen.



Die Altmärker folgten den Befehlen ihres Königs. Doch erst Hungersnöte, wie 1746 in Pommern, waren nötig, damit sich die Erdfrucht in ganz Preußen durchsetzte. Nicht zuletzt die kostenlose Verteilung des Saatguts nährte die Popularität der Knollen, die spanische Eroberer Mitte des 16. Jahrhunderts aus den Anden nach Europa brachten. Kartoffel-Missionare in der Altmark waren nicht zuletzt Schulmeister und Pastoren, die mit dem Anbau vor Ort experimentierten.