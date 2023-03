Fantastische Jubiläumsgala der Sparkasse Altmark West in Beetzendorf

„Draufgänger“ ließen es krachen

Die „Draufgänger" aus der Steiermark in Österreich rockten mit ihrem Hit „Cordula grün" das Finale.

Ganze elf Stunden saßen die „Draufgänger“ aus der Steiermark im Auto, um am Freitag die über 1000 Kilometer bis in die Altmark zurückzulegen. Und dieser Aufwand hatte sich ebenso gelohnt wie das lange Warten für hunderte Gäste am Einlass. Denn: Die Stimmungsmacher aus Österreich ließen es zum Finale der großen Sparkassen-Jubiläumsgala in der Beetzendorfer Sporthalle mit ihren größten Hits „Ich und mein Holz“, „Cordula Grün“ und „Freibier“ ordentlich krachen.

Beetzendorf – Zum Hintergrund der Party: Die Sparkasse Altmark West öffnete am 6. März 1843 im Neustädter Rathaus in Salzwedel zum ersten Mal ihre Türen. Und seit diesen 180 Jahren erfüllt das Kreditinstitut seinen öffentlichen Auftrag: Es unterstützt und fördert die regionale Wirtschaft sowie den Spargedanken.

Vereine, Projekte, Kultur und Sport profitieren davon, wie ebenfalls am Freitagabend deutlich wurde. Der Kreissportbund (KSB) Altmark West ist die Dachorganisation von 165 Sportvereinen mit insgesamt 15 506 Mitgliedern in 35 Sportarten im gesamten Altmarkkreis Salzwedel. Andreas Lenz, Geschäftsführer des KSB Altmark-West, und Vorsitzender Lutz Franke nahmen vom Vorstandsvorsitzenden der Sparkasse Altmark West, Hans-Jürgen Behr, bei der Jubiläumsgala eine Förderung in Höhe von 20 000 Euro für die Arbeit in den Mitgliedsvereinen entgegen.



Doch dann ging in der fast ausverkauften Halle ordentlich die Post ab. Besonders positiv kam dieses Mal beim Publikum an, dass es wunderbar mit in die Bühnenshow einbezogen wurde, die einmal mehr von dem bekennenden Altmark-Fan Andreas Mann moderiert wurde.



Bauchredner Andreas Römer kam mit seinem frechen Krokodil und leitete dann aus lokalen Talenten die Sparkassen-Boygroup im Stile der „Comedian Harmonists“. Angela Peltner, bekannt aus „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ gab ihre größten Hits zum Besten und die Voltigiergruppe aus Käcklitz unter der Leitung von Claudia Constabel sorgte mit ihren akrobatischen Mädels für einen Riesenapplaus.



Besonders gekonnt war der Auftritt des Comedy-Akrobaten Georg Leiste. Der meisterte nicht nur professionell eine spontane Bühnenstürmer-Fan-Aktion, sondern bot neben seinem Luciano-Pavarotti-Klamauk außerdem eine exzellente Seiltanz-Nummer zusammen mit Helfern aus dem Publikum dar.



Zu den von der Sparkasse unterstützten Vereinsprojekten aus der Region zählen der Förderverein Grundschule Apenburg für die Erweiterung eines Sandkastens mit einer Soft-Umrandung, der Förderverein Freiwillige Feuerwehr Winterfeld für die Anschaffung von Garderobenschränken, der Reit- und Fahrverein Käcklitz für je 20 Präsentationsjacken und Polyesterhosen, der Gemeindekirchenrat Jeeben für die Rekonstruktion der Wetterfahne auf der Kirchturmspitze und der Verein der Heimatfreunde Beetzendorf für energetische Baumaßnahmen im Ausstellungsraum der Heimatstube. Im Vorfeld wurde bereits im Dezember 2022 ein Projekt zum Neuguss von fünf Glocken in der Kirche Lindstedt gefördert.