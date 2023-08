Extreme Herausforderungen: Getreide mit Keimen, Pilzen und Sporen belastet

Von: Kai Zuber

Teilen

Die Schäden durch Nässe auf diesem Acker bei Dähre sind nicht zu übersehen. Das einst erntereife, goldgelbe Getreide ist mittlerweile grau geworden. © Zuber, Kai

In der trockenen Zeit der Vorernte hofften die Landwirte in der Region noch auf einen reibungslosen Ablauf der Getreideernte. Doch dann schwenkte das Wetter um.

Dähre – „Wir müssen nun durch den lang anhaltenden Regen erkennen, dass uns diese Ernte vor extreme Herausforderungen stellt. Sogenannte Fusarien (eine Pilzkrankheit) und Auswuchs sind die bestimmenden Themen in diesem Jahr. Qualitätsweizen, Brotroggen oder auch Braugerste finden wir in unserer Region nicht mehr“, sagt Frauke Bauermann von der Abteilungsleitung Getreide Vereinigte Saatzuchten eG (VSE), die auch einen Standort in Dähre haben.

Um das Getreide steht es schlecht. Pilzkrankheiten und Auswuchs bereiten den Bauern Sorgen. © Zuber, Kai

Vielmehr werden die künftigen Analysen zeigen, welche Partien in den Trog gehen dürfen und welche Mengen am Ende ihren Weg in die Biogasanlage finden werden. Die VSE werde für die Kunden und Partner so viel Menge wie möglich durch Getreide-Trocknung und Reinigung aufbereiten und vermarkten, hieß es. „Da sich einige Märkte erst finden müssen und die Aufbereitung etwas dauern wird, bitten wir um Geduld. In diesem Jahr wird die Erstellung der Gutschriften etwas länger dauern, als Geschäftspartner es gewohnt sind. Abschlagszahlungen sind natürlich möglich“, führte Frauke Bauermann weiter aus.



Zudem werde die gesamte Ware, die ab jetzt angeliefert wird, „unter Vorbehalt“ angenommen werden. Um Engpässe in der Annahme und in den Trocknungen zu vermeiden, sollten die Landwirte Kontakt zu den Lägern halten. Auch die Möglichkeiten der Trocknung, z.B. in Biogasanlagen, sollten komplett ausgeschöpft werden.



Anhaltende Niederschläge machen Landwirten überall in Sachsen-Anhalt Sorgen. Die vergangenen Tage machten die Getreideernte von Weizen, Roggen und Triticale sowie von Winterraps unmöglich. Bauern hoffen dringend auf eine längere Trockenphase. Die Wetterprognosen für die nächsten Tage sind günstig und lassen die Landwirte hoffen. Auch Dähres Bürgermeister Bernd Hane hat als Landwirt so seine Sorgen: „Auch ich habe noch feuchtes Getreide auf dem Feld stehen, und auch der Ertrag des gedroschenen Rapses blieb hinter den Erwartungen zurück“, sagte Hane