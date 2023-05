Eltern und Freunde bereiten Dährer Kita für 20. Jubiläum vor

Arbeitseinsatz in der Einrichtung „Waldfrüchtchen“

+ © Kai Zuber Beim Arbeitseinsatz an der Kita „Waldfrüchtchen“ Dähre trafen sich junge Väter und jung gebliebene Opas, um die Einrichtung vor dem 20. Jubiläum auf Vordermann zu bringen. © Kai Zuber

Erst wird gearbeitet, dann geht es zum gemütlichen Teil. So ist es auch in der Dährer Kita „Waldfrüchtchen“. Eltern und Freunde der Dährer Einrichtung halfen jüngst ganz fleißig beim Arbeitseinsatz vor dem 20. Jubiläum. Das gesamte Gelände soll nämlich zum Geburtstag blitzen und wurde beim Subbotnik flott gemacht. Nach der getanen Arbeit gab es für alle Helfer Würstchen mit Weißbrot zum Abendessen.

Dähre. Das Dährer Kita-Jubiläum selbst wird am Freitag, 2. Juni, ab 14.30 Uhr bei den „Waldfrüchtchen“ über die Bühne gehen. Unter anderem gibt es laut Kita-Leiterin Tekla Gäbel ein Kinderprogramm, eine Ausstellung zur Historie der Einrichtung in einem gesonderten Medienraum mit diversen chronistischen Rückblicken und Zeitungsartikeln.

Eine Zeitreise anhand alter Zeitungsberichte

Es gibt eine „Zeitreise“ in Bildern und im Flur der Kita gibt es zudem für alle Interessierten Einblicke in die aktuelle pädagogische Arbeit und in das neue Kita-Konzept. Die mobile Druckwerkstatt des Kunsthauses in Salzwedel war bekanntlich zu Gast in der Dährer Kita „Waldfrüchtchen“. Entstanden ist dabei ein toller Workshop zusammen mit den vier- bis sechsjährigen Kindern. Alle haben ein Plakat für das bevorstehende 20-jährige Jubiläum der Kindereinrichtung am Dährer Waldbad fertiggestellt – natürlich zum Thema „Waldfrüchtchen“. Jedes Kind druckte außerdem kreative Einladungen für das 20. Kita-Jubiläum (wir berichteten). „Die schönsten Drucke der Kinder sollen bei unserem Geburtstagsfest versteigert werden“, kündigte Tekla Gäbel an.



+ Alle packen mit an, denn bis zum Kita-Geburtstag am 2. Juni sind es nur noch wenige Tage. © Kai Zuber

Hintergrund: Im Jahre 2002 wurde die Kita „Waldfrüchtchen“ in der Dumme-Niederung zwischen Sportplatz Dähre und Waldbad gebaut. Unter anderem hatte sich Dähres damaliger Bürgermeister Harald Heuer für das ehrgeizige Projekt stark gemacht, weil die bisherigen Räumlichkeiten für die Dährer Kindertagesstätte zu klein waren.



Nach und nach entstand an der Dumme eine attraktive Einrichtung mit viel Platz in den Gruppenräumen und im Außenbereich. 2018 wurde noch einmal baulich Hand angelegt an dem Gebäudekomplex.

Jahrelang nach neuem Standort gesucht

Für 565.746 Euro entstanden bei hundertprozentiger Förderung auf einer Grundfläche von etwa 180 Quadratmetern ein weiterer Gruppenraum, ein Bewegungsraum und Sanitäranlagen. Früher waren Kindergarten und Krippe in Dähre separat untergebracht. Später wurden sie zusammen gelegt. Nach einem geeigneten Neubau war seitens der Kommune jahrelang gesucht worden. Schließlich wurde die Gemeinde in der Nähe des Waldbades fündig.

Langjährige Leiterin der Einrichtung nach dem Neubau war Marlies Ahrens. Danach folgte Petra Schulze und nun ist Tekla Gäbel die neue Leiterin der „Waldfrüchtchen“.