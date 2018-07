Einwohner fordern die Vertrauensfrage

Es hagelt Kritik an Bürgermeister Frank Leskien / Windpark noch im Entwicklungsplan

+ © AZ-Archiv Obwohl im April der Gemeinderat Kuhfelde den Beschluss fasste, das Windvorranggebiet Siedenlangenbeck aus dem regionalen Entwicklungsplan zu streichen, ist dieses noch nicht offiziell dem Regionalen Planungsbüro Altmark übermittelt worden. © AZ-Archiv

Kuhfelde. Der Kuhfelder Rat ernannte am Dienstagabend in der Altmarkhalle drei Schöffen. Während der Ratssitzung kam der erkrankte Bürgermeister Frank Leskien in Kritik (wir berichten).