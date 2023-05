Gaudi-Turnier beim Dährer Sportfest – Liegestütze statt Gelber Karten

Von: Kai Zuber

Teilen

Vor dem „Gaudikick“ spielte die Dährer Jugend-Feuerwehr gegen eine Mix-Mannschaft aus Dährer Kindern. © Kai Zuber

Das jüngste Sportfest in Dähre am vergangenen Sonnabend auf dem Sportplatz am Waldbad übertraf alle Erwartungen. Höhepunkte waren hier unter anderem ein Mix-Gauditurnier auf dem Kleinfeld, das große Fußballturnier ab 13 Uhr und der Tanz mit fetziger Musik am Abend.

„Wölfi“, das Maskottchen des VfB Wolfsburg, war wieder einmal in Dähre und sorgte für gute Laune. © Kai Zuber

Dähre – Nach einem spannenden Wettkampf stand der Sieger fest: Den großen Pokal und damit den Gewinn holte das Team vom SSV „Dauerblau“ vor dem „Kommando 27“, dem Team von „Traktor rote Rübe“, den „Dährer Legenden“ und der Mannschaft von „Schwarz-Weiß Dähre“ auf dem fünften Platz beim Gaudikick. Besonders positiv: Es gab keine Gelben Karten – als Strafe bei einem Vergehen wurden dagegen fünf Liegestütze von Schiedsrichter Alf Elfert verlangt. Auch „Wölfi“ war wieder einmal in Dähre und sorgte für gute Laune bei den Kindern. Das Maskottchen des VfL Wolfsburg war nicht nur auf dem Fußballrasen gern gesehen. „Etwa 150 Besucher waren zu unserem Dährer Sportfest mit dem Dörfer- und Gauditurnier gekommen. Leider nicht sehr viel aus dem Ort – da gibt es noch Reserven“, resümiert Dähres Sportvereinschef Jens Hamer. Aber es war aus seiner Sicht trotz-dem eine gelungene Veranstaltung mit Tombola und tollen Preisen. „Deshalb ein großer Dank an unsere Helfer und alle Sponsoren.“ Die Dährer Kicker liefen mit neuen Trikots auf, die ihnen Maren Bünte Elfert spendiert hatte. Vor dem „Gaudikick“ spielte die Dährer Jugend-Feuerwehr gegen eine Mix-Mannschaft aus Dährer Kindern. Das erste Spiel ging unentschieden aus, das zweite gewann die Dährer Kids. Medaillen gab es am Ende aber für alle, denn bei so einem großartigen Ereignis konnte es nur Gewinner geben.