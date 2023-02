Seit 70 Jahren der Feuerwehr treu

Von: Kai Zuber

Was für ein tolles Jubiläum: Egon Kuhfahl (l.) hält seit 70 Jahren treu zur Beetzendorfer Truppe. Ronny Runge (v. r.), Max Havlicek und Marco Zander ehrten den alten Feuerwehr-Haudegen. © Kai Zuber

Die Beetzendorfer Feuerwehr hatte bei der Jahreshauptversammlung am Sonnabend nicht nur gleich zwei Jahre auszuwerten, sondern auch noch eine stattliche Wunschliste parat.

Beetzendorf – Zum Einen ist das alte Spritzenhaus zu eng, hat Risse und einen veralteten Sanitärtrakt, so dass der Wunsch nach einem neuen Gerätehaus im Raum steht. Zum anderen wünschen sich die Beetzendorfer zur Ausbildung ihres Nachwuchses der Kinder- und Jugendwehr einen Mannschaftstransporter (MTW). Doch wer Wünsche einfordert, der muss erst einmal Leistung zeigen und genau das machen die Beetzendorfer. Sie haben nicht nur eine schlagkräftige und erfolgreiche Nachwuchstruppe, sondern darüber hinaus auch noch eine Theatergruppe und einen tollen Musikzug. Jeweils 30 Jahre alt werden die beiden Formationen in diesem Jahr, was groß gewürdigt werden soll. Aber zunächst galt es, bei der Jahreshauptversammlung zwei erfolgreiche Jahre auszuwerten, was der neue Wehrleiter Max Havlicek mit seinem Bericht vornahm. Im Jahr 2020 gab es 32 Aktive und 21 in der Alters- und Ehrenabteilung. Es gab 43 Einsätze, davon 28 Brände und 15 technische Hilfeleistungen, was sich insgesamt auf 3233 Einsatzminuten summierte. Im Jahr 2021 wuchs die aktive Truppe auf 38 Mitglieder an. Und auch die Einsätze nahmen mit 47 zahlenmäßig zu. Max Havlicek nannte die einsatzreichsten Zeiten. Es waren die Monate August und Oktober sowie die Tage Donnerstag und Freitag. Im Jahr 2022 erhöhte sich die Zahl der Aktiven dann auf 41 und die Zahl der Einsätze stieg auf 59. Besonderheiten waren die Auslieferung des neuen Fahrzeugs vom Typ HLF-20, der Brand bei „FrapaPlast“ in Apenburg sowie der Waldbrand in Mellin und der Gebäudebrand in Apenburg.

Uta Juschus (l.) ist seit 30 Jahren Mitglied der Beetzendorfer Feuerwehr. Dafür erhielt sie am Sonnabend eine Ehrenurkunde. © Kai Zuber

Zum Schluss der Hauptversammlung gab es Ehrungen und Beförderungen: Egon Kuhfahl ist der Truppe 70 Jahre treu geblieben, 40 Jahre dabei sind Bert Juschus, und 30 Jahre Treue bewiesen Uta Juschus und Dirk Püschel. Zur Feuerwehrfrau befördert wurde Viviane Spiller.