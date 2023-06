Neues Sportzentrum im Mai 2003 übergeben

Diesdorfer Sportverein feierte rundum gelungenes Jubiläum

Von: Kai Zuber

Teilen

Die Diesdorfer Grundschüler glänzten mit ihrem Auftritt bei der Festveranstaltung „150 Jahre DSV“. © Kai Zuber

Am 1. April 1873 wurde der Männerturnverein Diesdorf gegründet und gilt damit als Geburtsstunde des Sportvereins. Die mehrtägige und rundum gelungene Jubiläumsparty wurde am Wochenende, 24. und 25. Juni, ganz groß gefeiert. „Dem Turnen als gemeinschaftliche Leibesübung lag bei der Gründung der Gedanke der Ertüchtigung und Wehrhaftigkeit zugrunde und stellte einen Grundsatz zu den modernen Formen des Kunst- und Geräteturnens und des Sportes da“, erinnerte Vereinschef Daniel Fischer in seiner Festrede.

Diesdorf. Es wurden seinerzeit große Turnfeste mit bis zu 600 Teilnehmern und Abordnungen aus mehr als 20 Städten und Gemeinden der Altmark und des Isenhagener Landes in den Jahren 1885 und 1906 gefeiert.

Mit dem Beginn der ersten Fußballaktivitäten in Deutschland begann eine neue Form der Körperkultur. Das Fußballspiel war das krasse Gegenteil von dem, was die deutschen Turner als pädagogische Leibesübung betrachten.

Lutz Franke (v.r.) und Carsten Borchert gratulieren dem DSV-Vereinschef Daniel Fischer zum Jubiläum. © Kai Zuber

Aus zwei Vereinen wurde 1949 eine Sportgemeinschaft

Fußball war wild und schien völlig ungeordnet zu sein. „Diese Gegensätze haben bewirkt, dass es zur Gründung des Diesdorfer FC am 12. August 1912 kam. Somit hatten wir zwei Vereine in Diesdorf“, sagte Fischer in Anwesenheit der Ehrengäste, wie Bürgermeister Daniel Rieck, Kreissportbundchef Lutz Franke und dem Landtagsabgeordneten Carsten Borchert.



Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurde dann aus diesen zwei Diesdorfer Vereinen 1949 eine Sportgemeinschaft, die sich dann Betriebssportgemeinschaft (BSG) MAS Diesdorf nannte und ab 1951 nach einer weiteren Namensgebung für vier Jahrzehnte BSG Traktor Diesdorf hieß. Nach der Wende hat sich der Verein 1990 für die Bezeichnung Diesdorfer Sportverein 1873 entschieden. „Fußball ist somit auch die älteste und stärkste Sparte in unserem Verein, die in diesem Jahr auch schon stolze 111 Jahre alt wird. Dass ein Fußballer aus unserem Verein einst sogar den Sprung zum 1. FC Magdeburg schaffte und dort dreimal DDR-Meister, viermal FDGB-Pokalsieger wurde und 1974 den Europapokal der Pokalsieger holte, ehrt uns besonders. Wir freuen uns dass du, lieber Klaus Decker, auch heute zu unserem Jubiläum gekommen bist“, betonte der Vorsitzende. Dann erwähnte er die Meilensteine der Historie: den Bau der Mehrzweckhalle von 1968 bis 1970 sowie die Entwicklung der Sparten Kindersport, Volleyball, Handball, Stepp Aerobic, Gymnastik und Tischtennis. Seitdem gehört der Diesdorfer SV über Jahre mit zu den größten Sportvereinen in der Region.



„Der Bau der zweiten Sportanlage, im Mai 2001, war für uns Sportler des Diesdorfer SV und vor allem für die Fußballer eine super Sache, denn der vorhandene Sportplatz war mit seiner Kapazität von elf Mannschaften von der F-Jugend bis Alte Herren und Altmark-Liga im Wettspielbetrieb total überlastet gewesen“, lobte Daniel Fischer.

Neues Sportzentrum im Mai 2003 übergeben

Es entstand eine eingezäunte neue Sportstätte mit Großfeldplatz, Kleinfeldplatz, zwei Tennisplätzen, einer 100-Meter-Laufbahn und einem Multifunktionsplatz für Leichtathletik und Basketball. Die feierliche Übergabe der Sportstätte erfolgte im Rahmen des Altmärkischen Heimatfestes im Mai 2003 und erhielt den Namen ,,Sportzentrum am Wohld“.



Heinz Borchert (v.r.) wurde Ehrenvorsitzender, Eberhard Lenk und Elke Thurm wurden zu DSV-Ehrenmitgliedern ernannt. © Kai Zuber

„Somit haben wir noch einen runden Grund zum Feiern: den 20. Geburtstag unseres Sportzentrums“, hieß es beim Festakt. Kurze Zeit später kam der Tennisplatz dazu, und zuletzt wurde mit dem 2019 eingeweihten Vereinsheim nebst Sanitärtrakt.



„Aber Vereine leisten auch einen unschätzbaren Beitrag zum Gemeinwohl der Bürger. Sie fördern Kameradschaft, Zusammengehörigkeitsgefühl und Solidarität. Sie sind besonders wichtig für die jüngere Generation. Das Ehrenamt war und bleibt die dynamische Kraft im Vereinssport und ist Dreh- und Angelpunkt im Verein. Ihr und die Sponsoren seid die Säulen des Vereins und mit ihnen lebt und fällt der Verein. Wir danken euch recht herzlich dafür. Wenn wir zusammenhalten, dann wird unser Diesdorfer SV 1873 niemals untergehen“, beendete Daniel Fischer seine Festrede.



Ehrungen Auszeichnung des Landessportbundes (LSB) mit der Ehrennadel in Gold: Sylke Laschewski

Daniel Fischer

Christian Tegge

Auszeichnung des LSB mit der Ehrennadel in Silber: Barbara Fischer

Harry Hansjürgens

Meike Jordan

Sigrud Lüchow

Auszeichnung des LSB mit der Ehrennadel in Bronze: Janett Wolter

Kerstin Wolff

Mario Winkler

Patrick Ohde