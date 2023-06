Sekundarschule Beetzendorf-Dähre wird Ganztagsschule

Von: Kai Zuber

Teilen

Die fusionierte Sekundarschule Beetzendorf-Dähre wird ab 1. August Ganztagsschule. Der amtliche Bescheid dazu wurde am Donnerstag an den Schulträger übergeben. © Kai Zuber

Die fusionierte Sekundarschule Beetzendorf-Dähre wird ab 1. August Ganztagsschule. Der amtliche Bescheid dazu wurde am Donnerstag seitens des Schulamtes und des Magdeburger Bildungsministeriums an den Schulträger übergeben.

Beetzendorf/Dähre – Die Sekundarschule Beetzendorf-Dähre mit ihrer Leiterin Ines Kausch an der Spitze möchte das Ganztagskonzept als Schule mit außerunterrichtlichen Ganztagsangeboten umsetzen. Es wird zukünftig den Pflichtunterricht, Förderstunden und zusätzliche Ganztagsangebote umfassen.

Ines Kausch ist die Schulleiterin der Sekundarschule Beetzendorf-Dähre und nahm die Ernennungsurkunde des Bildungsministeriums in Empfang. © Kai Zuber

Die Angebote erfolgen an mindestens drei Unterrichtstagen mit einer angestrebten Stundenzahl von mindestens sieben Zeitstunden. „Eine ganztägige Betreuung vieler Schüler wird somit garantiert. Unser Ziel ist ein allumfassender Tagesablauf, der sowohl Förderunterricht als auch Zeit für die Anfertigung der Hausaufgaben beinhaltet“, hieß es am Donnerstag. Ideen für die Ganztagsangebote wurden zuerst gemeinsam mit dem Schülerrat und anschließend in den Klassenverbänden entwickelt“, betonte Elmer Emig, Pressesprecher des Bildungsministeriums. Die Form der „Schule mit außerunterrichtlichen Ganztagsangeboten“ schließt zwar nicht alle Schüler in die Ganztagsangebote ein, wird ihnen aber durch die freiwillige Teilnahme vorrangig den individuellen Neigungen und Fähigkeiten gerecht. Insofern bringt sie offenkundig auch Vorteile für die Motivation bezüglich einer regelmäßigen Teilnahme an den Ganztagsangeboten mit sich. „Etwa 90 Prozent unserer Schüler sind als Fahrschüler auf die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs angewiesen. In ihren häufig sehr kleinen Ortschaften haben sie nur selten die Möglichkeit, nach der Schule Freizeitangebote zu nutzen“, so der Ministeriumssprecher. Auch das Konzept „Entwicklung zur Schule mit außerunterrichtlichem Ganztagsangebot“ wird durch diese Umstände für einen großen Teil der Schülerschaft erschwert. „Dem wollen wir mit unseren Ganztagsangeboten entgegenwirken. Wir planen das Ganztagsangebot zu Beginn vorrangig für die Schülerinnen und Schülern der Klassenstufen 5 bis 8. Bei Interesse stehen aber den Schülern der Klassenstufe 9 und 10 die Angebote ebenfalls offen. Der Schwerpunkt liegt in diesen beiden Klassenstufen jedoch primär auf dem Erreichen des angestrebten Schulabschlusses“, hieß es weiter.

Ziel in der Schule Beetzendorf-Dähre ist, die erfolgreichen Projekte beider Standorte auszubauen und dem Umstand der wenigen Freizeit- und Bildungsangebote für die Schüler im ländlichen Bereich das Modell einer Ganztagsschule entgegenzuwirken. Daher ist es besonders erfreulich, dass zahlreiche regionale Projektpartner an einer Zusammenarbeit im Hinblick auf das Ganztagsangebot an beiden Standorten sowie an den einzelnen Standorten interessiert sind. „Wird dafür mehr Personal benötigt?“, fragte die AZ. Dazu noch einmal Elmer Emig: „Sachsen-Anhalt sieht sich, wie alle anderen Bundesländer auch, mit einem erheblichen Lehrkräftebedarf konfrontiert. Den Schulbetrieb trotzdem in gleichbleibender Qualität aufrechtzuerhalten, wird eine der größten Herausforderungen der kommenden Schuljahre.“ Die Entwicklung der Personalsituation und die damit verbundene Lehrkräfteausstattung im Hinblick auf die Unterrichtsversorgung mache den Ganztagsschulbetrieb nicht nur attraktiv, sondern erforderlich. „Ganztag ist eine große Chance, eine auskömmliche Unterrichtsversorgung zu gewährleisten“, so Emig.