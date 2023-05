Druckwerkstatt zu Gast in der Kita in Dähre: Bunte Einladungen selbst gestaltet

Von: Kai Zuber

Die mobile Druckwerkstatt des Kunsthauses Salzwedel war am Mittwoch zu Gast in der Dährer Kita. Für die Kleinen war das ein kreativer Höhepunkt. © Kai Zuber

Die mobile Druckwerkstatt des Kunsthauses in Salzwedel war am Mittwoch zu Gast in der Dährer Kita „Waldfrüchtchen“. Entstanden ist dabei ein toller Workshop zusammen mit den vier- bis sechsjährigen Kindern. Alle haben ein Plakat für das bevorstehende 20-jährige Jubiläum der Kindereinrichtung am Dährer Waldbad fertiggestellt – natürlich zum Thema „Waldfrüchtchen“.

Mit der uralten Presse aus Großvaters Zeit ging Lelia an die Arbeit. © Kai Zuber

Dähre – Jedes Kind durfte zuerst eine Waldfrucht seiner Wahl zu Papier bringen. Das Bild wurde anschließend auf eine Linoleum-Platte übertragen. Die Umrisse haben die Kinder dann mit einem speziellen Schneidwerkzeug ausgeschnitzt, dabei entstanden tolle Werke. „Ich bin immer noch total begeistert, mit wie viel Elan und Kreativität die Kids dabei waren“, freute sich Dähres Kita-Chefin Tekla Gäbel. Danach wurden die Früchtchen mit Unterstützung der Erzieher ausgeschnitten und der Druck mit der Druckpresse getätigt. Anschließend duften die Kleinen noch ihre Namen darunter setzen. Auch dabei war interessant anzusehen, wie emsig und konzentriert die einzelnen Buchstaben ihrer Namen gesucht wurden. „Das hat richtig geknistert im Raum“, beobachtete das Kita-Team. Als die Knirpse ihre Namen gesetzt hatten, durften sie den Druck dann mit einer Druckwalze vollziehen. „Es war also ein gelungener Vormittag“, betonte Tekla Gäbel.



Daria zeigt stolz ihr gerade entstandenes Werk – druckfrisch im Wortsinn. © Kai Zuber

Das Projekt „Druckwerkstatt“ wurde gefördert über das aktuell laufende Bundesprogramm „Demokratie leben“. „Hier freuen wir uns als Kita sehr, dass wir den entsprechenden Fördergeld-Zuschuss bekommen haben. Wir haben es beantragt und es wurde dann auch schnell bewilligt“, sagte Kita-Leiterin Tekla Gäbel. Entstanden sei die Idee zusammen mit den Eltern und den Vertretern des Kuratoriums bei der Frage, wie kleine Kinder eine Einladung zu ihrem bevorstehenden Kita-Jubiläum am 2. Juni ab 14.30 Uhr selbst entwerfen und auch drucken können. „Von der Idee zum fertigen Druck gibt es ja einiges zu beachten und das haben wir zusammen mit den Kinder bei dem Projekt auch umgesetzt“, freut sich das Kita-Team der Dährer „Waldfrüchtchen“ und möchte noch einmal der Projekt-Hauptinitiatorion Sarah Scheper vom Dährer Elternkuratorium danken.