Sommerfest in der Kita Waldfrüchtchen in Dähre

Von: Kai Zuber

Teilen

Toll war aus Sicht vieler Gäste das große Party-Finale mit den von den Kindern in die Lüfte geschickten Ballons. © Kai Zuber

Vom gelungenen 20. Kita-Jubiläum der „Waldfrüchtchen“ in Dähre werden alle Beteiligten noch lange reden. Toll war aus Sicht vieler Gäste besonders das große Finale mit den von den Kindern in die Lüfte geschickten Ballons. Vom Luftballonweitflug gab es schon zwei Rückmeldungen, wie Dähres Kita-Leiterin Tekla Gäbel die AZ auf Anfrage informierte.

Dähre – Alle Kinder hatten mitgemacht und hatten dabei einen Riesenspaß: „Den weitesten Weg hatte Sylas Ballon zurückgelegt. Der wurde in Thale im Harz gefunden. „Das sind 166 Kilometer Luftlinie“, so die Leiterin.

Er hat einst die Weichen zum Neubau gestellt: Dähres Altbürgermeister Harald Heuer gratulierte mit einem Knisterumschlag zum 20. Kita-Jubiläum der „Waldfrüchtchen“. © Kai Zuber

Die Feuerwehr Dähre bedankte sich auf der Party spontan mit einer Einladung zum 20-jährigen Jubiläum. „Die Kids waren fasziniert, besonders die Jungen“, berichtete Tekla Gäbel weiter. Die neue Außenwerkstatt konnten die Knirpse pünktlich zum Fest öffnen. Dank der Unterstützung durch die Verbandsgemeinde (VG) Beetzendorf-Diesdorf als Träger wurde das Projekt umgesetzt. Die VG hat den Container umgesetzt mit dem Technik-Einsatz von Dähres Bürgermeister Bernd Hane. „Und der Träger der Einrichtung hat Strom verlegen lassen und so im wahrsten Sinne des Wortes Licht ins Dunkle gebracht und die Märcheneltern sponserten Materialien und erstes Werkzeug, damit die Kinder in der Werkstatt Hand anlegen können“, freute sich das Kita-Team. Es wird später auch eine kleine „Werkstattprüfung“ geben, die den Umgang und den Aufenthalt darin sicher machen soll. Familie Meininghaus hat die Werkbank in seiner Freizeit zu einem Schmuckstück werden lassen, die Materialien dafür wurden durch Spendengeldern der Eltern finanziert. „Danke also an alle Eltern und Aktiven für die tolle Hilfe und Unterstützung“, betonte Tekla Gäbel. Auch eine Sichtschutzwand konnte in der Kita beim letzten Arbeitseinsatz der Eltern errichtet werden. Die Familie Vogt besorgte dafür die Birkenstämme und Familie Elfert sponserte die Trockenbetonmischungen. „Wir Erzieher sind immer wieder begeistert, dass sich die Eltern bereit erklären, uns in unseren Vorhaben zu unterstützen. Falls der eine oder andere Haushalt noch Materialien oder Werkzeug für die Außenwerkstatt hat, wären wir sehr dankbar“, ergänzte Kita-Leiterin Tekla Gäbel noch.