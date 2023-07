5. Grabungs-Camp wird vorbereitet

Von: Kai Zuber

Bei der Einweihung der Beschilderung des Hünengrabes Stöckheim gab es seitens der Jungen Archäologen und Dr. Barbara Fritsch (l.) vom Landesamt aktuelle Infos zur neuen Grabung in Rockenthin. © Kai Zuber

Der Countdown läuft: Es geht wieder weiter in Rockenthin. Seit 2018 graben die in Rohrberg ansässigen Jungen Archäologen der Altmark dort am Ortsrand eine kaiserzeitliche Siedlungsfundstelle aus. „Vom 30. Juli bis zum 11. August wird diese uralte Siedlung wieder mit jungen Archäologen beim nunmehr fünften Grabungscamp dort bevölkert sein“, teilte die Vereinsspitze um ihren Vorsitzenden Thomas Janikulla bei der jüngsten Einweihung der Beschilderung am Stöckheimer Hünengrab mit.

Diese uralten Scherben wurden bei den Grabungen nahe Rockenthin gefunden. © Kai Zuber

Rohrberg / Rockenthin – Unterstützt wird die Grabungskampagne wieder vom zuständigen Landesamt für Archäologie und Denkmalpflege, dem auch Dr. Barbara Fritsch angehört, die das Wirken der Altmärker seit Jahren wissenschaftlich begleitet. Die Fundstelle in Rockenthin erstreckt sich laut Verein auf einem sanften Südhang unterhalb eines Grundmoränenzuges und hat eine Fläche von knapp einem Hektar. Entdeckt wurde sie zufällig bei einer Begehung durch den ehrenamtlichen Bodendenkmalpfleger Enrico Vierke aus Dähre, der aufgepflügte Keramikkonzentrationen erkannte und mittels GPS einmaß. Die zahlreichen Funde deuteten bereits an, dass mit einer starken Gefährdung der archäologischen Bodendenkmäler durch die Landwirtschaft zu rechnen ist. Eine Rettungsgrabung zur Sicherung der Fundstelle wurde damit zum Hauptziel der Arbeiten der Hobby-Archäologen. Vorbereitende Feldbegehungen fanden in Form einer Schulung von ehrenamtlichen Sondengängern im März 2018 statt. Neben allerlei Ackerschrott wurden römische Münzen und eine Scheibenfibel mit blauem und rotem Schachbrettemail der jüngeren römischen Kaiserzeit gefunden. Bei den gemachten Funden handelt es sich nicht um die ersten Belege einer Nutzung der Umgebung von Rockenthin dieser Zeitstufe. Unweit der Siedlungsfundstelle und des heutigen Ortes wurde bereits im 19. Jahrhundert ein Brandgräberfeld entdeckt, das ebenfalls in die jüngere römische Kaiserzeit passt.



Die Ausgrabungen im Sommer 2018 konzentrierten sich auf die durch Enrico Vierke lokalisierten Bereiche mit Scherbenkonzentrationen und schließen seither an die Grabungsflächen der jeweilig vorhergehenden Kampagne an, sodass die Fundstelle in der Fläche erfasst wird. Seitdem konnten mindestens zwei Grubenhäuser sowie mehrere Gruben, eine ehemals überdachte Arbeitsstelle entdeckt werden, die aufgrund der keramischen Funde in die jüngere römische Kaiserzeit datiert werden. Sie bestätigen damit vorerst die durch die Emaille-Scheibenfibel sowie die Funde des Brandgräberfeldes angedeutete Datierung in die fortgeschrittene Kaiserzeit. Der Fundplatz selbst erbrachte laut den Helfern des Vereins neben kaiserzeitlichen Befunden aber auch noch eine Gargrube (vermutlich eisenzeitlich) sowie zahlreiche Pfostengruben unklarer Datierung, die sich aktuell noch nicht zu einer gemeinsamen Struktur rekonstruieren lassen. „Die Auffindung zahlreicher Feuersteinklingen deutet zudem an, dass die vorgeschichtliche Nutzung des Areals weiter als bis in die Eisenzeit zurückreicht“, erklärten die Jungen Archäologen.



Die bisherigen Befunde lassen zudem darauf schließen, dass der aktuell erfasste Teil der Siedlung eher einem handwerklichen Zweck diente. In einem Grubenhaus fand sich an der Sohle neben einem verbogenen Drahtarmring aus Buntmetall ein massiver Brocken Schlacke. Ein weiteres Grubenhaus erbrachte zudem eine eingestürzte, aber nur zum Teil gebrannte Kuppel eines Lehmofens. „Das Fehlen von Steinen lässt den Schluss zu, dass es sich dabei nicht um einen Kuppelofen gehandelt haben kann“, vermuten die Jungen Archäologen und sind gespannt auf weitere Entdeckungen beim fünften Sommercamp.