Rohe Eier mit viel Kraft bewegt

Von: Kai Zuber

Bierkästen horizontal zu stapeln, das können die Aktiven aus Lüdelsen um Ortswehrleiter Christoph Elfert (l.) problemlos. Hanums Wehrchef Ralf Finkbeiner hatte sich die Gaudi-Spiele ausgedacht oder von anderen Feuerwehren abgeguckt. © Kai Zuber

Mehrere Tonnen Quetschkraft hat ein Akku-Spreizer der Freiwilligen Feuerwehr aus dem Rettungssatz im Falle eines Einsatzes bei der technischen Hilfe. Doch wie bewegt man mit diesem Kraftmonster ganz sensibel rohe Eier? Genau das war am Wochenende beim großen Orientierungsmarsch durch die Hanumer Feldflur gefragt, als es um Geschicklichkeit und Spaß ging.

Rohe Eier mit dem Spreizer bewegte die Jübarer Feuerwehrfrau Lisa Jordan ganz sanft. © Kai Zuber

Hanum – Rohe Eier mit dem Spreizer transportierte zum Beispiel auch die Jübarer Feuerwehrfrau Lisa Jordan ganz sanft. Für jedes unversehrt gebliebene Ei gab es zwei Punkte an der Station. Hatte das Ei einen Riss bekommen, gab es einen Punkt Abzug. Wurde es zermatscht, gab es null Punkte. Das Ganze war für die Mannschaften ein Riesengaudi, zumal es die Sonne an jenem Wettkampf-Sonnabend etwas zu gut mit den Ausrichtern und den Gästen meinte. Beim Jubiläums-Ori-Marsch in Hanum anlässlich des 90. Geburtstages der Hanumer Wehr hatten sieben Mannschaften aus der Region Spaß an sechs Stationen. Neben der Eier-Aktion mit dem Spreizer mussten Schläuche auf dem Hanumer Sportplatz zusammen gekuppelt, Golfbälle in einem Feuerwehrschlauch bewegt, Luftballons mit Wasser gefüllt und Bierkästen horizontal gestapelt werden. Hanums Wehrchef Ralf Finkbeiner hatte sich all diese Gaudi-Spiele ausgedacht oder von anderen Feuerwehren abgeguckt.



Wenn einmal der Golfball im Schlauch steckt, dann weiß die Feuerwehr auch, wie man ihn wieder hinaus bekommt. © Kai Zuber

Am Ende siegte eines der beiden starken Hanumer Teams und die Gastgeber triumphierten. Doch auch die Gast-Mannschaften aus dem benachbarten Zasenbeck, aus Jübar, Nettgau und Lüdelsen hatten sich in der Folge wacker geschlagen, bevor am Hanumer Dorfgemeinschaftshaus der kulinarische Höhepunkt im Rahmen des 90. Hanumer Feuerwehrjubiläums startete. „Ich danke allen Helfern, allem voran unserem Nachwuchs von der Jugendwehr, der die Stationen betreut hat“, betonte Ralf Finkbeiner.