Es geht vorwärts am Ahlumer See

Von: Kai Zuber

Der gemeindeeigene Ahlumer See ist seit Anfang des Monats verpachtet. Das Angeln ist ab der kommenden Woche dort wieder möglich. © Kai Zuber

Die Gemeinde Rohrberg hat für die Fischwirtschaft am Ahlumer See einen Pächter gefunden. Der gelernte Fischwirt Julian Rödel plant den Besatz von 500 Kilogramm Forellen und Lachsforellen.

Solche prächtigen Forellen können interessierte Petrijünger ab Freitag, 9. Juni, 6 Uhr, in dem Gewässer mit etwas Glück und Geschick fangen. © Kai Zuber

Ahlum – „Der Besatz mit diesen Fischen ist für Donnerstag, 8. Juni, vorgesehen. Am darauf folgenden Tag ist dann offiziell Wiedereröffnung am Ahlumer See“, informiert Julian Rödel auf AZ-Anfrage. Der Termin für den Saisonstart ist also der Freitag, 9. Juni, ab 6 Uhr. Für alle interessierten Angler gibt es wie allgemein üblich Tageskarten, Mittagskarten und gesonderte Nachtkarten. Die Anzahl der benutzten Angelruten ist begrenzt. Folgende Öffnungszeiten gelten: mittwochs bis sonntags oder nach Absprache ist von 6 bis 18 Uhr Tagesangeln und von 18 bis 6 Uhr Nachtangeln. „Besetzt werden sollen zukünftig aber nicht nur Forellen, sondern auch Störe und Aale. Außerdem bietet der See einen Bestand an Karpfen und Zandern“, erklärt Fischwirt Julian Rödel, der aktuell bereits zwei Gewässer im benachbarten Niedersachsen bewirtschaftet. Er ist unter der Rufnummer (0160) 92 02 70 29 zu erreichen. Auch Rohrbergs Bürgermeisterin Silke Niebur freut sich: „Den Pachtvertrag für den Ahlumer See habe ich am 1. Juni mit Julian Rödel unterzeichnet. Er wird in naher Zukunft am See dafür sorgen, dass Angeln wieder möglich ist. Die Gemeinde ist sehr erfreut, in ihm einen qualifizierten Pächter gefunden zu haben.“ Auch für die kommenden Monate zeigte sich die Ortschefin zuversichtlich: „Mit dem Seepächter und Tanja Poppe als neuer Betreiberin des Bootshauses sind wir uns sicher, dass nun dem Beginn einer positiven touristischen Entwicklung am Ahlumer See nichts mehr im Wege steht.“