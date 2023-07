Bei 40 Hektar ist Schluss: Gemeinde Rohrberg erarbeitete Leitfaden für Solaranlagen

Von: Kai Zuber

So könnte der Solarpark in der Gemeinde Rohrberg aussehen. Nach Aufgabe der PV-Anlagen besteht die Verpflichtung zum Rückbau, wenn kein neuer Betreiber die Anlagen übernimmt. © Kai Zuber

Nach dem Vorbild einiger Nachbargemeinden, erarbeitete nun auch die Gemeinde Rohrberg einen umfangreichen Leitfaden zur Planung von Solaranlagen. Bürgermeisterin Silke Niebur fasste die wichtigsten Fakten zusammen.

Ortsbürgermeisterin Silke Niebur erläutert den leitfaden der Gemeinde Rohrberg für künftige Solaranlagen. © Kai Zuber

Rohrberg – Die Regelungen für Freiflächen- Photovoltaikanlagen-Anlagen (PV-Anlagen) berücksichtigen zunächst einen Mindestabstand zur nächsten Wohnbebauung. Dieser beträgt 500 Meter, es sei denn, die Anlage ist von keinem Wohnobjekt sichtbar. In dem Fall kann durch Einzelfallentscheidung einem geringeren Abstand zugestimmt werden, wobei die örtlichen und geografischen Gegebenheiten zu berücksichtigen sind“, so Niebur. Beim Abstand zu forstwirtschaftlichen Flächen ist ein so genannter Wundstreifen als brandlastarme Flächen einzuplanen. Auch der Mindestabstand der PV-Anlagen untereinander soll mindestens 500 Meter betragen. Die Gesamtheit der landwirtschaftlichen Flächen der Gemeinde Rohrberg beträgt 2.672 Hektar. Davon sind laut Leitfaden maximal zwei Prozent mit PV-Anlagen belegbar, jedoch nicht mehr als drei Prozent oder im Ausnahmefall bis zu 40 Hektar je Gemarkung. „Zugelassen werden maximal fünf Hektar konventionelle PV-Anlagen und maximal 40 Hektar Agri-PV-Anlagen“, stellte die Ortschefin klar. Auch die Wertigkeit des Bodens spielt bei der Unterscheidung zwischen konventionell und Agrivoltaik eine Rolle. Konventionelle PV-Anlagen werden auf Flächen mit durchschnittlich 25 Bodenpunkten errichtet. Bei Agrivoltaikanlagen mit maximal 20prozentiger Überbauung mit Solarplatten können eine Wertigkeit bis zu 45 Bodenpunkten und Vorrang für Grünland aufweisen, weil landwirtschaftliche Nutzung durch Beweidung gegeben ist.



Die Betreiber der Solar-Anlagen verpflichten sich, die jeweils zulässigen Höchstbeträge für Akzeptanzzahlungen an die Kommune zu zahlen. Dies sind zur Zeit 0,2 Cent je Kilowattstunde. Zur Sicherstellung eines gerechten Anteils an den Steuereinnahmen der PV-Analgen muss der Sitz der Betreibergesellschaft in der in der Gemeinde Rohrberg liegen. „Die Betreiberfirma garantiert zusätzliche Einnahmen in der Gemeinde oder in der betroffenen Ortschaft und unterstützt nach ihren Möglichkeiten ortsansässige Vereine, Institutionen oder bauliche Maßnahmen in den umliegenden Ortschaften. Dies bedarf einer vertraglichen Vereinbarung“, teilten die Kommune und das Bauamt der Verbandsgemeinde mit. Die Betreiber prüfen zudem, inwieweit es möglich ist, den Haushalten der Einwohner der Gemeinde und Firmen der Ortschaft oder umliegenden Ortsteilen sowie der Kommune selbst günstigere Stromtarife anzubieten. Nach Aufgabe der PV-Anlagen besteht die Verpflichtung zum Rückbau, wenn kein neuer Betreiber die Anlagen übernimmt. Der Sichtschutz für die maximal drei Meter hohen konventionellen Solarparks und bis zu vier Meter hohen Agri-Parks ist wie folgt geregelt: Die Höhe der Sichtschutz-Hecke beträgt mindestens drei Meter, ebenso die Heckenbreite. Voraussetzung ist zudem ein vollständiger Sichtschutz aus Wohnanlagen heraus. „Der Gemeinderat kann durch Ratsbeschluss von den oben aufgeführten Vorgaben abweichen und Einzelfall-Entscheidungen treffen“, informierte Silke Niebur weiter.