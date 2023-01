Gefallenen-Gedächtniskirche Lüdelsen wird 100 Jahre alt

Von: Kai Zuber

In Lüdelsen wurde am 28. Mai 1924 die einzige Gefallenen-Gedächtniskirche Deutschlands eingeweiht. Sogar Gemälde gibt es von Laienkünstlern aus Lüdelsen von dem berühmten Gotteshaus. © Kai Zuber

Die Altmark sollte in Sachen Tourismus viel mehr mit ihren Besonderheiten und Einzigartigkeiten werben. Das findet auch Hartmut Förster, Lüdelsens Pastor im Ruhestand. „100 Jahre Gefallenen-Gedächtniskirche – in Lüdelsen wird im kommenden Jahr ein ganz besonderes Jubiläum gefeiert“, sagt der rührige Geistliche und beginnt bereits jetzt mit der Vorbereitung des Events im Jahr 2024. Unter anderem soll bei einem Festgottesdienst und dem hierbei eingebundenen Rahmenprogramm ein befreundeter Männerchor aus der Region auftreten.

Bereits im Jahre 1999 gab es zum 75. Jahrestag der Einweihung unserer einzigartigen Gefallenengedächtniskirche eine Festschrift mit Stempel, wie Hartmut Förster in seinem umfangreichen Archiv zeigt. © Kai Zuber

Lüdelsen – In Lüdelsen wurde am 28. März 1922 der Grundstein für die einzige Gefallenengedächtniskirche Deutschlands gelegt. Der Bau wurde am 28. Mai 1924 eingeweiht. Die evangelische Kirche erinnert an die 24 Gefallenen des Ersten Weltkrieges aus Lüdelsen und dem ehemaligen Ortsteil Neuenstall, deren Namen auf einer Tafel im Innenraum der Kirche aufgeführt sind. Spenden ermöglichten den Aufbau durch regionale und ortsansässige Unternehmen, wobei die Bürger dieser Dörfer sowie die Jagdgenossenschaft das zum Bau notwendige Holz und die Arbeitsleistung unentgeltlich zur Verfügung stellten. Bereits im Jahre 1999 gab es zum 75. Jahrestag der Einweihung dieser einzigartigen Gefallenen-Gedächtniskirche eine Festschrift mit Stempel, wie Hartmut Förster in seinem umfangreichen Archiv zeigt.