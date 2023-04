Große Umfrageaktion: „Leben Sie gerne in Jübar?“

Von: Kai Zuber

Jübar aus der Vogelperspektive: Gemeinsam mit der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg führt die Gemeinde derzeit dort eine groß angelegte Umfrage zur Lebensqualität und zum sozialen Zusammenhalt durch. © Kai Zuber

Gemeinsam mit der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU) führt die Gemeinde Jübar derzeit eine groß angelegte Umfrage zur Lebensqualität und zum sozialen Zusammenhalt unter allen Einwohnern durch. „Sie ist Teil einer bundesweiten Befragung, die von der MLU und unterstützt vom Bundesministerium für Bildung und Forschung unter dem Dach des Forschungsinstituts Gesellschaftlicher Zusammenhalt (FGZ) koordiniert wird. Teilnehmen können alle Bürger, die mindestens 16 Jahre alt sind“, erläutert Jübars Bürgermeister Carsten Borchert (CDU).

Der Wappenbaum von Jübar, die tausend Jahre alte Linde, ist das lebende Symbol der Gemeinde. © Kai Zuber

Jübar – Im Zentrum der Forschung stehen folgende Fragen, die mit Prof. Dr. Reinhold Sackmann ausgewertet werden: Welche Angebote sind für den Alltag in Jübar von Bedeutung? Woran fehlt es vor Ort? Wie ergeht es Pendlern? Und: Wie bewerten die Einwohner Jübars das Zusammenleben in der Dorfgemeinschaft? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt der Umfrage „Was hält uns zusammen 2023?“ Vorausgegangen war dieser Analyse bereits eine Erhebung im Jahr 2021, deren Ergebnisse in einem Buch im Herbst 2023 veröffentlicht werden. „Mit der Umfrage haben wir die Möglichkeit, noch mehr über die Wünsche in unserer Gemeinde zu erfahren. Deshalb ist es mir wichtig, dass möglichst viele Bürgerinnen und Bürger diese Gelegenheit nutzen und ihre Ideen einbringen“, sagt Jübars Bürgermeister Carsten Borchert. Neben diesen lokalen Anliegen thematisiert der Fragebogen auch die Verbundenheit mit der Region sowie gesamtgesellschaftliche Entwicklungen und Herausforderungen. Dieser allgemeine Teil des Fragebogens ist Teil einer bundesweiten Umfrage, die die MLU im Rahmen der Forschung des FGZ koordiniert. Hintergrund: Bundesweit werden rund 50 000 Menschen aus zwölf Städten und Gemeinden in Sachsen-Anhalt, Bayern, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen befragt. Zu den ausgewählten Orten gehören neben kleineren Gemeinden wie Jübar auch Großstädte wie Hannover, Ingolstadt und Magdeburg. „Für unsere Forschung sind die Antworten aller Altersgruppen wichtig, da wir nur so ein unverzerrtes Meinungsbild erhalten“, erklärt der Soziologe Prof. Dr. Rein-hold Sackmann von der MLU und Sprecher des FGZ-Teilinstituts in Halle.