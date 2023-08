Große Jubiläumsparty der Feuerwehr Wallstawe: 100 Jahre an zwei Tagen gefeiert

Von: Kai Zuber

Nach den Aktiven zeigten die Mitglieder der Jugendwehr Wallstawe ihr Können. So wurde binnen von 20 Minuten ein Überblick über die Entwicklung der Löschtechnik in den vergangenen 100 Jahren geboten. © Kai Zuber

Mit einem Festakt, dem großen Zelttanz, einem bayrisch-musikalischen Frühschoppen und einer gelungenen Schauübung wurde am Wochenende das 100. Jubiläum der Feuerwehr Wallstawe sowie das 30-jährige Bestehen der Jugendwehr gefeiert. „Diese 100 Jahre bedeuten ehrenamtliches Engagement bei Tag und Nacht für die Bürger in der Gemeinde“, betonte Wehrleiter Norbert Kühl bei seiner Festrede vor Ehrengästen, befreundeten Wehren, Wallstawer Vereinen und Landrat Steve Kanitz.

Wallstawe – Am 10. Juli 1923 versammelten sich 60 Bürger der Gemeinde zur Gründung der Feuerwehr. Die erste Wehrleitung setzte sich aus acht Kameraden zusammen. Es waren Bern-hard Müller, Fritz Schulz, Albert Neuschulz, Rudolf Reisener, Rudolf Lütkemüller, Conrad Booß, Rudolf Schulz und Walter Bubke.

Diese historische Handdruckspritze kam am Sonntag zuerst zum Einsatz. © Kai Zuber

Im Laufe der Jahre entwickelte sich die Wehr zu einer schlagkräf-tigen Truppe innerhalb ihres Bereiches. Im Jahre 1925 wurde dann das erste Gerätehaus gebaut. In diesem Zeitraum wurde auch eine Handdruckspritze angeschafft. Anhand von Protokollen kann man feststellen, dass es in den Jahren 1920 bis 1930 noch 57 Mitglieder in der Wehr gab. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Wehr neu zusammengestellt. Die Leitung setzte sich aus Otto Henning, Walter Neumann und Herbert Fehske zusammen. In den darauf folgenden Jahren zählte die Truppe wieder zu den führenden Wehren im Kreis.



Wallstawes Bürgermeister Ralph Jürges moderierte vom Autodach aus die Schauübung. © Kai Zuber

Auf Grund ihrer guten Arbeit erhielt die Wehr am 28. November 1953 ihr erstes Löschfahrzeug, ein „LF 8 Garant“ mit vollständiger Bestückung in einem Wert von 38 000 Mark. „Auch der Feuerwehrkampfsport wurde in den kommenden Jahren ein wichtiger Bestandteil in der Ausbildung, Wallstawe war immer bei den Besten mit dabei“, erinnerte der Wehrchef. Um diese Aufgaben zu bewältigen, erhielt Wallstawe am 12. Januar ein neues Löschfahrzeug „LF 8 LKW-STA“ kostenlos vom Kreis. Damals hatten Otto Hennings Walter Neumann, Gerhard Müller, Helmut Lübke und Jupp Kubat das Sagen. Am 1. April 1970 wurde die Wehrleitung von Horst Behrens übernommen. „Ende der 70-iger konnten wir nach zweieinhalb Jahren Bauzeit unser jetziges Gerätehaus in Besitz nehmen. Durch die Unterstützung der Betriebe und der Gemeinde haben die Kameraden dieses Gebäude in ihrer Freizeit gebaut“, lobte Kühl.



Die Zuschauer zeigten am Sonntag reges Interesse an der großen Schauübung und wurden von den Darstellern spontan mit ein paar Spritzern Löschwasser getauft. © Kai Zuber

Die Wende 1989 brachte auch in den Feuerwehren große Probleme und Aufgaben mit sich. Der erste Kontakt mit der Feuerwehr Barwedel bahnte sich am 7. Januar 1990 an. Diese Freund-schaft hat bis zum heutigen Tag gehalten und wurde auch mit den Kameraden aus Lüdenhausen ausgebaut. Auch einen echten Krimi sprach der Festredner an: „Im Dezember 2012 wurde unsere Fahne der Feuerwehr Wallstawe während eines Einbruchs im Gerätehaus gestohlen und erst ein halbes Jahr später aus einer Lehmkuhle bei Kunrau wieder rausgezogen.“ Aktuell führt Wehrleiter Norbert Kühl zusammen mit Vize Thomas Bubke die Geschicke der Feuerwehr Wallstawe und der Löschgruppe Hilmsen. „Zur Zeit sind wir mit der Löschgruppe Hilmsen zusammen 31 aktive Kameraden, die sich wöchentlich bei den Diensten weiterbilden“, beschloss Kühl seine Festrede.