Kleine Wehr feiert großes Jubiläum: 100-Jahr-Feier in Siedenlangenbeck

Von: Kai Zuber

Die Beetzendorfer Blasmusikanten spielen zum 100. Jubiläum der Feuerwehr Siedenlangenbeck auf. Mit einem Festprogramm wird dieses Ereignis am kommenden Wochenende groß gefeiert. © Kai Zuber

Ein ganzes Jahrhundert alt ist die Freiwillige Feuerwehr Siedenlangenbeck in diesem Jahr. Seit 1923 heißt es „Gott zu Ehr’, dem Nächsten zur Wehr“. Das Jubiläum wird an diesem Wochenende ganz groß gefeiert. Alle Veranstaltungen werden vom Förderverein der Feuerwehr organisiert und finden am oder im Gemeindehaus Siedenlangenbeck statt.

Siedenlangenbeck – Los geht das Festprogramm zum 100. Jubiläum der Truppe am Sonnabend, 27. Mai, ab 17 Uhr mit der Festsitzung. Dann wird die Geschichte der Wehr beleuchtet und es werden Grußworte gehalten. Außerdem sind Ehrungen und Beförderungen geplant. Danach beginnt der gemütliche Teil mit dem Abendessen, und ab 21 Uhr ist Tanz mit dem DJ „Team SMD“. Weiter geht es dann am Sonntag, 28. Mai. Ab 10.30 Uhr werden die Kameraden ihr Können im Rahmen einer Schauübung unter Beweis stellen. Ab 11 Uhr ist ein Frühschoppen geplant, dabei sorgt die Blaskapelle des Musikzuges der Feuerwehr Beetzendorf für die musikalische Umrahmung. Pute am Spieß, Kaffee und Kuchen, Spiele und eine Hüpfburg runden das Festprogramm ab.