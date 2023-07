Diesdorfer Schwimmmeister-Legende Lutz Helmholz geht in den Ruhestand

Von: Kai Zuber

Diesdorfs Schwimmmeister Lutz Helmholz (2.v.l.) wurde nach rund 30 Jahren im Amt im Erlebnisbad würdig verabschiedet. Bürgermeister Daniel Rieck (r.) stellte den jungen Nachfolger Patrick Westädt (l.) vor und übergab die Ruhebank mit der Aufschrift „Oberbademeister“ an den Senior. © Kai Zuber

Diesdorfs Schwimmmeister-Legende Lutz Helmholz wurde nach rund 30 Jahren im Amt in „seinem“ Erlebnisbad würdig verabschiedet. Viel Respekt, Applaus sowie eine hölzerne Sitzbank mit der Aufschrift „Oberbademeister Lutz Helmholz“ gab es am Sonntag für das Diesdorfer Urgestein.

Diesdorf – Und das unter großem Applaus von Ratsmitgliedern, Bürgermeister Daniel Rieck, der Mitglieder des Diesdorfer Sozialausschusses unter Leitung von Angelika Scholz und natürlich den zahlreich zur Verabschiedung erschienenen Badegästen. „Viele von ihnen, denen Lutz im Kindesalter das Schwimmen beibrachte, sind heute bereits erwachsene Familienmitglieder und schicken bereits die nächste Generation zum Schwimmunterricht“, betonte Daniel Rieck, nachdem Ex-Bürgermeister Fritz Kloß zusammen mit Michael Scholz die schwere Holzbank als Überraschungsgeschenk anschleppten. „Lutz Helmholz war über 30 Jahre in kommunalen Diensten ein Garant für Zuverlässigkeit und ein Teamplayer. Er war sehr selten krank und es gab nie Probleme“, erwähnte der Bürgermeister bei seiner Rede.

Hintergrund: Helmholz wird im Herbst 2023 in den wohl verdienen Ruhestand gehen. Bis dahin wird er aus gesundheitlichen Gründen etwas ruhiger treten. Doch bis es soweit ist, gehen noch gut drei Monate ins Land. Mit dem Ausscheiden von Lutz Helmholz aus dem öffentlichen Dienst der Gemeinde Diesdorf geht eine Ära zu Ende. Seit der Wende wirkte er in der Kommune und kurze Zeit später wurde er Schwimmmeister. „Lutz Helmholz hatte nicht nur über Jahre, sondern über Jahrzehnte hinweg sein Erlebnisbad voll im Griff. Da mit eingeschlossen sind nicht nur die Bad-Anlagen und die Technik, sondern darüber hinaus auch die riesigen Grünflächen der Freizeiteinrichtung“, sagte Daniel Rieck. Er selbst hatte einst bei Lutz Helmholz als Pimpf einst das Schwimmen gelernt. Hunderte andere Schützlinge ebenfalls. Rabauken im Bad wurden mit seiner unüberhörbaren Stimme zurecht gewiesen und es herrschte stets Ordnung im Diesdorfer Erlebnisbad. Unvergessen ist für viele die Mikro-Ansage im Bad: „Der Kanal dreht sich!“ Dieser besagte Strömungskanal ist jedoch derzeit wegen Reparaturarbeiten außer Betrieb. Auch für einen Nachfolger hatte die Kommune rechtzeitig gesorgt: Der 40-jährige gebürtige Salzwedeler und nun in Hankensbüttel wohnhafte Patrick Westädt ist als neuer, zweiter Schwimmmeister in Diesdorf angestellt. Im Flecken Diesdorf übernimmt er in dieser Saison zunächst als personelle Doppelspitze im Erlebnisbad, bis Lutz Helmholz dann im Herbst endgültig in den Ruhestand verab-schiedet wird.