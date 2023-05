Festtage für die Diesdorfer „Klosterlerchen“

Von: Kai Zuber

Die Diesdorfer Klosterlerchen sangen bei den Nachbarn in Bergen/Dumme. © Kai Zuber

Volles Programm für die Diesdorfer „Klosterlerchen“: Erst feierten sie ihren eigenen Geburtstag, dann gratulierten sie einen Tag später den Freunden vom Chor aus Bergen/Dumme.

Diesdorf – Ein ganzes Festwochenende ging für die Diesdorfer „Klosterlerchen“ als Chor der Ortsgruppe der Volkssolidarität sehr erfolgreich über die Bühne.

Nach dem eigenen Jubiläumskonzert zum 20. Jubiläum am 6. Mai gratulierten die Diesdorfer Sängerinnen unter der musikalischen Leitung von Heidrun Schmidt ihren Sangesfreunden in Bergen / Dumme genau einen Tag später zu deren Chor-Jubiläum. Denn: Der im Jahr 1852 gegründete Nachbar-Chor aus Niedersachsen wurde stattliche 170 Jahre alt, was in der dortigen Pauluskirche ein ebenso festliches Konzert nach sich zog. Der Chor der Volkssolidarität in Diesdorf ist dagegen mit erst 20 Jahren noch jung. Die „Klosterlerchen“ gaben auf heimischen Boden ein Festkonzert, das keine Wünsche offenließ und das hohe gesangliche Niveau der Formation unter Leitung von Heidrun Schmidt voll zur Entfaltung brachte. Zusammen mit dem befreundeten Chor aus Bergen und der Diesdorfer Kantorei war der Auftritt der „Klosterlerchen“ ein ganz besonderes musikalisches Vergnügen. Handverlesen und gut geplant war bereits das Programm, bei dem die Sängerinnen und Sänger aus einem breiten Repertoire schöpfen konnten.

Nach dem gemeinsam mit den Freunden aus Bergen gesungenen Lied „Füllt mit Schalle“ begrüßte Angelika Scholz als Vorsitzende der Diesdorfer Voso-Ortsgruppe die Gäste in der Diesdorfer Klosterkirche. Die „Klosterlerchen“ riefen musikalisch auf: „Genießt das Spiel der Welt“. Dann gratulierte der Chor aus Bergen mit seinem eigenen Jubiläumslied und auch der Diesdorfer Kirchenchor würdigte den 20. Geburtstag der „Klosterlerchen“ in dem über 850 Jahre alten Gotteshaus mit seiner ausgezeichneten Akustik. Die wichtige Botschaft „Frieden“ stand im Mittelteil des Diesdorfer Konzertes im Mittelpunkt. „Der Freundschaft Band“ und „Frieden auf Erden“, gemeinsam gesungen mit dem Publikum, sagten musikalisch weltweit jeder Art von Kriegstreiberei den Kampf an. Dann folgte mit den Frühlingsweisen der Chöre die Hoffnung auf ein Erwachen in und mit der Natur – doch nicht bevor mit „Dona nobis pacem“ nochmals der gesungene Ruf „Schenk uns Frieden“ zum Finale erklang. „20 Jahre Klosterlerchen führt uns heute an diesem Maitag zusammen“, betonte Angelika Scholz. Sie erinnerte an den Februar 2002, als die „Klosterlerchen“ zum Auftakt mit dem Motto „Wer froh ist, ist ein König“ glänzten. So halten es die jung gebliebenen Diesdorfer bis heute: „Man hört nur mit dem Herzen gut, denn Musik ist die Sprache der Welt“, war die gesungene Botschaft, bevor es nach dem Konzert zum gemütlichen Teil überging.