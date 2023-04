Ein großes Jubiläum steht an

Von: Kai Zuber

DSV-Vorsitzender Daniel Fischer (r.) und seine „rechte Hand“ Sigurd Lüchow freuen sich über den neuen Kleinbus, mit dem vor allem der Sportler-Nachwuchs einfacher und bequemer zu seinen Wettkämpfen gelangen wird. © Kai Zuber

Historische Fahnen und säckeweise Pokale haben sich im Laufe der Jahre beim Diesdorfer Sportverein (DSV) angesammelt. Sie stehen im Vereinsheim, bei den Trainern und Sektionsleitern. Nun sollen die Trophäen vor dem Hintergrund des bevorstehenden 150. Jubiläums der breiten Öffentlichkeit gezeigt werden.

Diesdorf – „Wir müssen dabei aber eine Auswahl treffen. Nur die wichtigsten Pokale wollen wir ausstellen“, kündigte Vorsitzender Daniel Fischer bei der Jahreshauptversammlung an. Die anderen Pokale sollen „recycelt“ und den Knirpsen bei sportlichen Erfolgen als Ansporn mit nach Hause gegeben werden. Dann hielt Fischer seinen Rechenschaftsbericht. Der DSV unterhält sechs Sparten: Fußball, Handball, Tischtennis, Volleyball, Kindersport und Gymnastik/Aerobic. Davon nehmen die Sparten Fußball, Handball und Tischtennis an den Punktspielbetrieben teil. Besonders stolz ist der Verein auf die hervorragende Jugendarbeit in den Sparten Kindersport, Fußball und Handball. Der Dank des Vorstandes galt daher den Jugendübungsleitern sowie den Eltern und Großeltern, die die kleinsten Mitglieder bis in den Jugendbereich an das sportliche Interesse im Verein heranführen. Die Mitgliederzahlen im DSV blieben konstant. „Wir zählen zurzeit zirka 400 Mitglieder Davon sind 180 Mitglieder bis 18 Jahre alt. Älter als 18 Jahre sind 220 Mitglieder. Größte Sparte bleibt der Fußball mit 140 Mitgliedern, knapp dahinter kommt die Sparte Handball mit 135 Mitgliedern. Momentan zählt der Verein 22 Übungsleiter, davon neun mit einer gültigen Lizenz“, freut sich Fischer. Leider fand nach zwei Jahren Corona-Pause auch im letzten Jahr keine Silvesterveranstaltung statt. Der Verein will diese Veranstaltung dennoch nicht aus den Augen verlieren und sich nun Gedanken machen, wie die Silvesterveranstaltung wieder attraktiv gestaltet werden kann.



Auch die Technik war Thema bei der Hauptversammlung: „Wir mussten vor Beginn der Mähsaison noch schnell in einen neuen Rasenmähtraktor investieren, denn die Reparaturkosten für den alten waren zu stark angestiegen.“ Vor wenigen Tagen habe der Verein nach langem Warten endlich das so wichtige „Vereinsmitglied“ begrüßen können. Es hat neun Sitze und heißt Renault Trafic. Mit den Bus soll es künftig wesentlich einfacher sein, Transporte im Altmarkkreis Salzwedel und darüber hinaus zu organisieren. Denn allein die Transfers der Kinder und Jugendlichen zu den Sportereignissen bedeuten einen enormen organisatorischen und finanziellen Kraftaufwand für die Trainer, aber auch Eltern oder Großeltern. Auch ein großes Ereignis wirft bereits seine Schatten voraus, denn die Diesdorfer Sportler arbeiten bereits mit einem gut aufgestellten Arbeitskreis an ihrem Jubiläum „150 Jahre Diesdorfer SV“, das im Anschluss an die Sportwoche im Juni gebührend gefeiert werden soll. Zum Schluss betonte Daniel Fischer in seiner Rede den Zusammenhalt im DSV: „Der Verein ist so gut, wie das, was jeder Einzelne bereit ist einzubringen. Die Arbeit, die hier geleistet wird, ist freiwillig und unentgeltlich. Nur gemeinsam können wir uns weiterentwickeln. Lasst uns mit dem Geist der vergangenen Jahre weiter machen“, schwor der Vorsitzende die Mitglieder auf das Jubiläumsjahr ein.