Nachwuchswerbung der Tangelner Feuerwehr: Blaulichthopser haben einen Riesenspaß

Von: Kai Zuber

Mitten im Tangelnschen Bach entstand am Montagnachmittag dieses Bild der Kinderfeuerwehr Blaulichthopser während ihres jüngsten Abenteuers. © Kai Zuber

Mit Wasser sollen sie später einmal Brände löschen, doch ganz so eilig haben es die Knirpse der Feuerwehr Tangeln nun doch noch nicht. Erst mal war am Montagnachmittag Spaß im Wasser angesagt. Da ging es nämlich zu einem abenteuerlichen Abstecher an den heimischen Tangelnschen Bach.

Melonen und Weintrauben zum Naschen: Spielerisch wird den Kindern der Brandschutz vermittelt. © Kai Zuber

Tangeln – Die Kinder hatten ihren Spaß, denn in dem weichen Sand auf dem Grund des Fließgewässers lässt es sich bei sommerlichen Temperaturen gemütlich barfuß wandern wie auf einem Pfad. Danach gab es Gesundes zum Naschen: Melonenstücke und Weintrauben. Und während der Rast erzählten die Kinder und Betreuer, wie die quirlige Knirpsentruppe am Jahresanfang entstanden ist: „Der 30. Januar war ein schönes Datum für die Tangelner Feuerwehr. Pünktlich zum 89. Geburtstag der Wehr haben wir in diesem Jahr unsere Kindergruppe die Blaulichthopser gegründet und direkt mit dem ersten Dienst gestartet“, berichtet Betreuer Kevin Raßmuß. Seit dem machen die Knirpse ihren Dienst immer montags in den geraden Kalenderwochen in der Zeit von 16.30 bis 18 Uhr. Von technischen Diensten wie zum Beispiel Gerätekunde, Stiche und Bunde oder Stärken der Gemeinschaft durch eine Fahrradtour und Bachwanderung kommen die Themen Brandschutz und erste Hilfe nicht zu knapp. Spielerisch werden diese Themen von den insgesamt sieben Betreuern – Kevin Raßmuß, Tim Krause, Alicia Möhring, Matthias Feldmann, Christina Pietsch, Lilly Stappenbeck und Felicitas Böhm – den 13 Kindern aus den Orten Tangeln, Mellin, Bandau und Ahlum vermittelt. In diesem Jahr haben die Blaulichthopser bereits bei der Schnitzeljagd in Arendsee teilgenommen. Für die erste Kinderstafette wird noch fleißig geübt. Die Kinderfeuerwehr wurde sehr gut angenommen, was die Betreuer sehr freut. Daher wurde zusammen mit den Eltern auch ein kleines Sommerfest zum halbjährigen Bestehen gefeiert. Wer daran Interesse hat, ebenfalls zu den Blaulichthopsern zu gehören, kann spontan zu einer Schnupperstunde zum Dienst kommen. „Wenige Kinder können aktuell noch aufgenommen werden“, erklärt Kevin Raßmuß.