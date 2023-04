Winterfeld: Lebensgefahr an der Bordsteinkante

Von: Kai Zuber

Auf der Winterfelder Bundesstraße B 71 gibt es seit Jahren viel Verkehr. So viel, dass sich Anlieger darüber beklagen, dass die Umsetzung ihrer Reinigungspflicht lebensgefährlich ist. Die Kommune setzt nun auf eine Probephase. © Kai Zuber

Die gefährliche Reinigung durch die Anlieger der viel befahrenen Bundesstraße 71 war Thema im jüngsten Gemeinderat des Fleckens Apenburg-Winterfeld, der in Recklingen tagte. Nun hatte Ratsherr Mark Wöllmann dazu eine neue Idee: „Wir sollten bei der zuständigen Landesstraßenbaubehörde einen Antrag stellen, die Unzumutbarkeit der Reinigung durch die Anlieger sozusagen amtlich feststellen zu lassen. Wir als Kommune sehen uns nämlich außerstande, diese Prüfung selbst vorzunehmen“, sagte der Apenburger.

Winterfeld – Denn aussitzen könne man das Problem nicht mehr länger, hieß es im Rat. Und einfach nichts machen und den Straßendreck liegen lassen, ohne die Reinigungssatzung zu ändern, ist auch keine Lösung.

Cedric Hecht vom Ordnungsamt der Verbandsgemeinde Beetzendorf-Diesdorf gab im Rat die harte Kante vor: „Wer Wege und Gosse nicht reinigt, bekommt einen Brief vom Ordnungsamt“, sagte er unversöhnlich. Apenburg-Winterfelds Bürgermeisterin Ninett Schneider schlug eine Art „Probephase“ vor: Eine Kehrmaschine soll gemietet werden und dann soll die Kommune in gewissen Abständen die Reinigung an der B 71 probeweise selbst vornehmen. Ob und wie dann die Kosten auf die Anlieger umgelegt werden, müsse noch geklärt werden. Die Zyklen der Reinigung wolle man aus Kostengründen reduzieren. Von den bislang anfallenden 14 000 Euro können so bis zu 7000 Euro gespart werden.

Mark Wöllmann schlug vor, die Reinigung an einen externen Hausmeisterservice als sogenanntes „Outsourcing“ zu übertragen. Die Umlage der Kosten an die Anlieger könnten laut Gesetz bis zu 75 Prozent betragen. Wöllmann plädierte für eine Umlage in Höhe von nur 25 Prozent mit der Hoffnung auf Verständnis bei den Anliegern. Man solle da als Gemeinde Maß halten und nicht so gierig sein. „Wer trotzdem klagen will, der soll doch vor Gericht ziehen“, sagte der Ratsherr. Hintergrund: Anlieger der B 71 haben sich darüber beschwert, dass die ihnen auferlegte Pflicht zur Straßenreinigung wegen der hohen Verkehrsbelastung zu gefährlich und damit unzumutbar ist. Wegen der vorgeschlagenen Probephase soll nun auch die entsprechende Satzungsänderung verschoben werden. Außerdem ist weiterhin nicht geklärt, ob und wie der Gleichbehandlungsgrundsatz für alle Straßenanlieger in Winterfeld gehandhabt werden soll.