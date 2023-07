Cheinitzer Straße in Apenburg: Startschuss für Ausbau ist gefallen

Von: Kai Zuber

Die Stümpfe der 97 gefällten Linden treiben wieder üppig aus, doch die Bäume müssen trotzdem dem Bau weichen. © Kai Zuber

Was für eine Lebenskraft: Sie waren kernfaul und krank: Die Apenburger Linden an der Cheinitzer Straße waren nicht mehr zu retten. Die 97 an einem einzigen Tag gefällten Bäume aus den 1920er Jahren wurden im Auftrag der zuständigen Landesstraßenbaubehörde gefällt, doch ihre morschen Stümpfe trieben üppig grün aus. Nun werden sie dennoch gerodet, denn der Straßenausbau hat begonnen.

Vollsperrung: Der überörtliche Verkehr von Apenburg in Richtung Cheinitz wird über die Landesstraße 1 nach Winterfeld und weiter über die B 71 nach Cheinitz geführt. © Kai Zuber

Apenburg – Die Baustelle ist bereits eingerichtet, die Straße gesperrt und zum Baustart ver-messen. Dieser Tage legen also die Bagger richtig los. Für drei Millionen Euro wird die Ortsdurch-fahrt Cheinitzer Straße in Apenburg an der Landesstraße411 ausgebaut. Gebaut wird genau ein Jahr lang bis zum 30. Juni 2024. Das Land Sachsen-Anhalt wird in Gemeinschaft mit der Verbands-gemeinde Beetzendorf-Diesdorf dem Flecken Apenburg-Winterfeld und dem Verband Kommunaler Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Salzwedel den Um- und Ausbau der L 11 mit Nebenanlagen einschließlich die Verlegung der Versorgungsleitungen in der Cheinitzer Straße in Apenburg realisieren. Damit wird, neben dem bereits fertig gestellten Abschnitt von der Kreuzung mit der L 1 bis zur Hinterstraße, ein weiterer wichtiger Bauabschnitt in Apenburg realisiert. Der neue Bauabschnitt beginnt aus Richtung Cheinitz kommend vor dem Einmündungsbereich in die Badeler Straße und endet hinter dem Durchlassbauwerk (Wallgraben) vor der Kurve in die Straße Lindenwall. Im Einzelnen sind folgende Leistungen vorgesehen: Grundhafter Ausbau der L 11, Ortsdurchfahrt Apenburg, Cheinitzer Straße im Tiefeinbau, die Neugestaltung der Nebenanlagen (Gehweg, und Zufahrten) beidseitig der Fahrbahn, die Erneuerung des Durchlasses am Wallgraben, die Erneuerung von Trinkwasserleitungen und des Schmutzwasserkanals sowie die Errichtung eines Regenwasserkanals. Die Neupflanzung der Baumallee mit 79 Bäumen ist für den Herbst 2024 geplant. Die Orts-durchfahrt wird in drei Bauabschnitten über eine Gesamtlänge von 436 Metern grundhaft in As-phaltbauweise ausgebaut. Die Fahrbahnbreite mit Gossen beträgt 6,70 Meter. Die Nebenanlagen, wie Gehwege und Zufahrten werden gepflastert. Die Umleitung im Ort führt für die Anlieger, den ÖPNV und die Müllentsorgung über die Badeler Straße. Diese wird dafür während der Baumaßnahme entsprechend ausgestattet.