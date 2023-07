Personalmangel in der Verbandsgemeinde Beetzendorf-Diesdorf: Engpässe in Kinder-Einrichtungen

+ © Kai Zuber Personelle und strukturelle Probleme in zahlreichen Kindereinrichtungen: Der Hort der Grundschule Kuhfelde (Bild) läuft aktuell zwar wieder normal, doch große Probleme mit der Auslastung wegen geringer Kinder-Anmeldungen gibt es aktuell in den Kitas Tangeln und Ahlum. © Kai Zuber

Von Kai Zuber

Es fehlt an Personal in den Kindereinrichtungen der Verbandsgemeinde (VG) Beetzendorf-Diesdorf. Dazu kommen der aktuell hohe Krankenstand des Personals und sinkende Geburtenzahlen. Diese Engpässe betreffen derzeit Kitas, Horte und Grundschulen.

Beetzendorf/Diesdorf – Immerhin: „Der Grundschul-Hort in Kuhfelde läuft aktuell wieder normal“, teilte die stellvertretende VG-Bürgermeisterin Katrin Seidel der AZ auf Anfrage mit. Zuvor musste die Einrichtung mehrmals geschlossen werden, weil „nicht ausreichend Betreuungs-Fachkräfte für die Kinder zur Verfügung standen“, wie es hieß. Die vorübergehende Schließung war mit dem Kuratorium und der Fachaufsicht der Kreisverwaltung abgesprochen. Verkürzte Öffnungszeiten galten und gelten aus personellen Gründen für mehrere Kitas der VG, wie die Verwaltung mitteilt. In der Kita Abbendorf gelten diese verkürzten Öffnungszeiten infolge der angespannten Personalsituation und Urlaub vom Montag, 17. Juli, bis zum Freitag, 4. August. In dieser Zeit ist die Einrichtung „Im Wiesengrund“ nur von 7 bis 16 Uhr geöffnet. Die gleichen Zeiten gelten noch bis zum Montag, 17. Juli, für die Kita Dähre. Am 31. Juli ist die Kita in Bonese aus Krankheitsgründen nur von 7 Uhr bis 15.30 Uhr geöffnet, informierte die VG. Wie weiterhin bekannt wurde, ist die Kita „Kleine Strolche“ in Tangeln aktuell sehr dünn besetzt. Dieses Mal aber nicht mit Erziehern, sondern mit Kindern, wie die stellvertretende VG-Bürgermeisterin Katrin Seidel bestätigte. Ab August sind dort nur noch sieben Kinder angemeldet. Nicht ausgeschlossen ist, dass die Einrichtung daher sogar von der Schließung bedroht sein könnte, erfuhr die AZ nach Recherchen. Bereits im Jahre 2011 drohte die Schließung. Damals waren neun Kinder angemeldet, doch in den folgenden Monaten stieg deren Zahl wieder.



Auch während der Sitzung des VG-Rates war der negative Trend bei den Kitas Thema: Seit Anfang des Jahres habe sich in der Tangelner Einrichtung die Zahl der dort betreuten Kinder halbiert, hieß es. Auch die Kita in Ahlum ist nur halb ausgelastet. Mehrmals forderte daher der VG-Sozialausschusschef Günther Serien ein Konzept von der Verwaltung ein Konzept, welches Schließungen und Zusammenlegungen dieser Einrichtungen, also Ahlum oder Tangeln, berücksichtigt (wir berichteten). Ein solches Konzept hat es aber nicht gegeben, weil auch die Verwaltung in Beetzendorf von vielen Krankmeldungen nicht verschont blieb. Hintergrund: Mitte vergangenen Jahres musste aus strukturellen Gründen die Mehmker Kita geschlossen werden – und das trotz Protesten der Eltern. Nun stehen die kleinen Einrichtungen in Tangeln und Ahlum auf der Kippe.