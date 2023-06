Gemeinderat Jübar und der nicht genehmigte Haushalt

Von: Kai Zuber

Der Gemeinderat Jübar beschloss Erleichterungen zur Beschleunigung der Aufstellung und Prüfung von Jahresabschlüssen. Nur Ratsherr Michael Richter (l.) äußerte Bedenken. © Kai Zuber

Die Aufstellung und Prüfung von Jahresabschlüssen in den Gemeinden Jübar und Dähre sollen beschleunigt und erleichtert werden. Im Dährer Rat wurde der Beschluss für diese Erleichterungen mehrheitlich beschlossen. Im Rat von Jübar äußerte dazu Ratsherr Michael Richter Bedenken: „Der Umsetzungsplan fehlt zu dieser Beschlussvorlage“, kritisierte Richter und forderte erfolglos, den Punkt von der Tagesordnung zu nehmen. „Trotzdem wird dieser Einwand von der Verbandsgemeinde (VG) Beetzendorf-Diesdorf geprüft“, bemerkte dazu Jübars Bürgermeister Carsten Borchert.

Jübar / Dähre – Mit dem oben genannten Erleichterungsbeschluss stärken die Kommunen der Verwaltung der VG den Rücken. Wie die AZ erfuhr, erfolgt diese Unterstützung für das Team von Kämmerin Katrin Seidel durch sechs der acht Bürgermeister der Mitgliedsgemeinden, also der großen Mehrheit. Hintergrund des Beschlusses für die besagten Erleichterungen zur Beschleunigung der Aufstellung und Prüfung von Jahresabschlüssen: In der VG sind momentan die Haushalte aller acht Mitgliedsgemeinden beanstandet. Es gibt keine genehmigten Etats, auch nicht bei der VG selbst. Die Kommunen als Mitgliedsgemeinden haben daher momentan sehr wenig Spielraum wegen ihres Status der vorläufigen Haushaltsführung. Das bedeutet, dass einige Investitionen nicht getätigt werden können, sondern nur laufende Projekte und Kosten oder Instandhaltungen. Wie Carsten Borchert bemerkte, haben viele Kommunen in Sachsen Anhalt ähnliche Etat-Probleme seit Einführung der Doppik-Buchführung. „Wir haben eine Lösung gefunden, denn eine externe Vergabe zur Erstellung der Haushalte würde 1,2 Millionen Euro kosten. Das ist zu teuer. Es gibt also in der VG Umstrukturierungen und externe Hilfen bei der Erstellung der Jahresabschlüsse“, so Borchert. Er erwähnte bezüglich der „Schuldfrage“ die Langzeit-Krankheit von drei Führungskräften in der VG-Verwaltung, die jahrelange personelle Fluktuation in der Kämmerei, aber auch gewisse Versäumnisse in der Leitung des VG-Rates als Kontroll-Gremium.