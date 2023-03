„Nudelholzpiraten“ blasen in Apenburg zum Angriff

Von: Kai Zuber

Das Apenburger Burgtheater mit seinen engagierten Laienschauspielern macht weiter. In dieser Saison können sich die vielen Fans aus der Region auf spannende Abenteuer der „Nudelholzpiraten“ freuen. © Kai Zuber

Für die Jahreshauptversammlung des Kulturvereins „Alte Burg zu Apenburg“ hatte der Vorstand um Vereinschef Thilo Baumgarten eine umfangreiche Tagesordnung vorbereitet, galt es doch das abgelaufene Jahr auszuwerten und die kommende Saison vorzubereiten.

Apenburg – Schatzmeisterin Kerstin Kliep ging auf die Materialbeschaffung für bisherige Bühnenbilder, die Kostümbeschaffung und die Technikausleihe ein.

Dank der Mitgliedsbeiträge und Spenden hätten alle Vorhaben solide umgesetzt werden können. Auch für das laufende Jahr stünden Finanzen bereit, die jedoch für einige Anschaffungen schon weitgehend verplant sind. Größere Ausgaben können ohne weitere Zahlungseingänge nicht realisiert werden. Möglich wäre dieses durch verschiedene Fördermaßnahmen auf Landes- oder Bundesebene oder Spenden. Für die Vorbereitung der diesjährigen Theateraufführungen anlässlich des Burgspektakels dürfte es aber keine Einschränkungen geben. Außer diesem Termin wurde vorgeschlagen, sich am Festival „Wagen und Winnen 2023“ mit einer Aufführung zu beteiligen, eine erfolgreiche Bewerbung vorausgesetzt. Die 360-Grad-Bühne und die Technik wären ja schon vor Ort. Und vielleicht lasse sich mit weiteren Organisatoren ein ansprechendes Umfeld arrangieren.

Angeregt wurde in der Versammlung auch die Herrichtung des von der Gemeinde dankenswerterweise zur Verfügung gestellten Probengebäudes und Lagers sowie eine Inventur der Bühnenmaterialien und der privat gelagerten Kostüme. Letztere könnten etwa per Fotodokumentation erfasst und katalogisiert werden. Einem privaten Verleih der Kostüme außerhalb des Vereins wurde eine Absage erteilt. Volker Körber brachte die Idee einer Kostümbeschaffung über den Börsenfundus Halle vor, auch eine Anfrage bei verschiedenen Theatern wäre möglich. Es wurde beschlossen, Regale anzuschaffen und geeignete Lagermöglichkeiten für die größeren Holz- und Stoffrequisiten zu bauen. Um Schäden durch Schimmel zu verhindern, soll zudem eine Lüftung installiert werden. In diesem Zusammenhang sprach Holger Altknecht den Fertigungsstand des portablen Kostümstandes an. Dazu wurden noch abschließende Details besprochen. Da der Verein derzeit nicht anstrebt, die Filmaufnahmen von den Proben und den Aufführungen in irgendeiner Form zu veröffentlichen, wurde der Zustand der Aufnahmetechnik als ausreichend erachtet. Eine Neuanschaffung sei derzeit nicht erforderlich. Zudem wird das Apenburger Theater-Team künftig von einer Künstlerin für historische Wandgestaltung optisch und personell unterstützt. Zum Ende der Veranstaltung gab es noch eine kurze Leseprobe zur erweiterten Fassung der „Nudelholzpiraten“, auf dessen Aufführung sich die Macher und Fans in Apenburg schon alle freuen. Änderungen im Skript sind allerdings vorbehalten. „Abschließend gilt unser Dank an das Team des Apenburger Hofes um unseren Mitschauspieler Kurt Kaufels“, lobte Laien-Schauspieler Peter Kintzel von der Apenburger Theatergruppe, die noch auf der Suche nach Mitstreitern ist. Interessenten können sich jederzeit online unter www.kulturpunkt-apenburg. de oder telefonisch unter der Rufnummer (0160) 92352423 melden.