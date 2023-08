Jübars Ortschronist Hartmut Bock erforscht Hochzeitstraditionen

Von: Kai Zuber

Nach der Trauung hatten die Verwandten der Brautleute Karsten und Melanie Jordan aus Jübar als Glücksbringer-Tradition ein Bettlaken mit einem Herzmotiv mitgebracht. © Kai Zuber

So wie heute die Eheleute Karsten und Melanie Jordan (geb. Wiedemann) aus Jübar noch einige der alt überlieferten Hochzeitstraditionen jüngst bei ihrer Trauung hoch hielten, so hat es zu Urgroßvaters Zeiten etliche überlieferte Bräuche gegeben. Die meisten davon zwischen den Dörfern Jübar und Lagendorf hat der Jübarer Ortschronist Hartmut Bock in den vergangenen Jahrzehnten erforscht.

Jübar – Er stützt sich dabei auf Überlieferungen des einstigen Lagendorfer Pastors Johann Heinrich Krüger (1805-1865), der das Leben der altmärkischen Bauern akribisch dokumentierte. Teile dieser Forschungen fasste Bock in seinem zweibändigen Lebenswerk „Vergodendeel un Hochtied – Bräuche und Feste in der Altmark“ zusammen. Doch zurück zum Jübarer Brautpaar Karsten und Melanie Jordan. Nach der Trauung in Beetzendorf hatten die Verwandten als Glücksbringer-Tradition ein Bettlaken mit einem Herzmotiv mitgebracht. Mit einer winzigen Nagelschere musste das Herz in Teamarbeit ausgeschnitten werden. Durch die so entstandene Öffnung musste dann die Braut schlüpfen. Wie auch schon vor 150 Jahren musste ein schickes Brautgefährt her. Nur war es eben keine Kutsche, sondern ein Auto. Auch hier war wie eh und je als Glücksbringer eine Rassel aus Blechbüchsen angebracht. Die Hochzeit war und ist das wohl aufwendigste und ausschweifendste Fest des gesamten Lebens. Zur Hochzeit wählte man früher in der Altmark den Herbst, meist den November, denn im Sommer hatte die Landbevölkerung zum Feiern wenig Zeit. Auch waren die Tiere dann noch nicht schlachtreif. An der Menge und Qualität des Essens hing nun einmal der Repräsentationswert des gesamten Festes.



Alte Traditionen werden in der Altmark auch heute noch hoch gehalten: So muss etwa ein Brautauto immer voll besetzt sein und darf niemals rückwärtsfahren, denn es beginnt ein neues Leben! Wenn hinten leere Büchsen laut klappern, steht dem Glück nichts mehr im Wege. © Kai Zuber

Eine große Hochzeit dauerte laut Jübars Ortschronist Hartmut Bock zu Uropas Zeiten mehrere Tage. Eine kleine Hochzeit wurde stets auf einen Freitag gelegt. Bei der Verlobungsfeier, zu der Freunde und Verwandte eingeladen wurden, legten die Brauteltern die Mitgift fest. Es wurde das Altenteil bestimmt und auch das ,,Hochzeitsteil“, die Naturalien, die zur Hochzeitsfeier geliefert werden sollten, ausgemacht. Am Abend des Verlobungstages wurde Schnaps und Bier ausgeschenkt. Töpfe wurden zerschmissen und Flintenschüsse abgegeben. Dieses „Verlobungsschießen“, meist mit den Jagdgewehren, blieb in einigen Dörfern bis zum Zweiten Weltkrieg erhalten, etwa in Poppau, wo die Junggesellen nach dem Schießen in die Gaststätte geschickt wurden, um auf Kosten des Brautpaares „einen zu heben“, wie Hartmut Bock berichtet.



Vor 200 Jahren wurde das Verhältnis, das zur Heirat führte, größtenteils durch Freiwerber angeknüpft. Es kam darauf an, standesgemäß zu heiraten und es musste eine gute Mitgift in Aussicht sein. Zur Wahl eines Bauernsohns zu seiner Frau schrieb Pastor Krüger aus Lagendorf: ,,Liebeleien kennt der echte Bauernsohn in seiner unbefleckten Volkstümlichkeit nicht. Hinter der geäußerten Zuneigung steht jedes mal die Ehe oder wenigsten der Antrag zu ihr, welche mit der Verlobung abgeschlossen und mit der gewöhnlich raschen Heimführung der Braut angetreten wird. Die Liebe spielt gewöhnlich vor der Hochzeit nur eine bescheidene Rolle. Die Aussteuer, Mitgift der Braut, ist die Hauptsache.“



Fazit: Der gut situierte Bauer gab seine Tochter höchst ungern einem Nichtbauern. Dies führte manchmal zu tragischen Schicksalen, wie Hartmut Bock aus seinem Heimatdorf berichtet. So wollte in den 1930er Jahren ein Bauernsohn aus Hanum eine Gastwirtstochter aus Mahnburg (bei Knesebeck im Hannoverschen) heiraten, da sich beide sehr liebten. Als dann die Mutter des Sohnes davon erfuhr, dass das Mädchen keine große Mitgift zu erwarten hatte, sagte sie zu ihrem Sohn. ,,Wenn du dei freist, denn wirst enterft.“ Danach wurde ihm eine vermögende Bauerntochter aus Dähre als Braut vorgestellt, die er dann auch heiraten musste. Eine prächtige und große Hochzeit wurde in Dähre vorbereitet. Der Hochzeitszug war bereits angetreten, nur der Bräutigam fehlte. Er hatte sich in dem Zimmer, in dem er sich umkleiden sollte, eingeschlossen. Die Tür wurde gewaltsam mit einem Beil geöffnet und der junge Mann überredet, zur Kirche zu gehen. Einige Zeit später setzte er seinem Leben mit seinem Jagdgewehr ein Ende. Als die Grenze 1990 endgültig verschwand, ließ sich die ehemalige Braut aus Mahnburg nach Dähre zum Friedhof fahren, um dort am Grab ihres einstigen Geliebten einen Blumenstrauß niederzulegen.