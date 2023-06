Leck gefunden

Suchschachtung im Diesdorfer Waldbad klärt Wasserverlust

+ © Kai Zuber Das Leck am Strömungskanal wurde gefunden. Mittels Suchschachtung im Diesdorfer Erlebnisbad wurde die undichte Stelle (hinten) jetzt ermittelt. © Kai Zuber

Facebook

Twitter

E-Mail

Fehler melden schließen

Weitere schließen

Von Kai Zuber schließen

Endlich ein Stück weiter ist die Gemeinde Diesdorf bei dem unterirdischen Problem in der beliebten Freizeiteinrichtung an der Molmker Straße: „Das Leck am Strömungskanal haben wir gefunden.

Diesdorf – Eine Suchschachtung im Diesdorfer Erlebnisbad brachte die undichte Stelle zu Tage, weshalb im Becken seit Monaten Wasser verloren ging und auch der bei den Kindern beliebte Strömungskanal nicht funktioniert“, sagte Diesdorfs Schwimmmeister Lutz Helmholz der AZ. Das bestätigte auf Nachfrage auch Diesdorfs Bürgermeister Daniel Rieck. „Es handelt sich um eine etwa 70 Zentimeter große undichte Stelle in der 30 Zentimeter starken Druckleitung für den Strömungskanal“, so der Ortschef. Zum Glück befindet sich dieses Leck aber nicht direkt unter einem der Wasserbecken, sondern außerhalb. Daher sind die Reparaturkosten wohl auch überschaubar. Über Details dazu wollte sich Rieck derzeit aber nicht äußern. Da das Edelstahlbad kurz nach der Wende entstand, warnte er davor, pauschal über „Pfusch am Bau“ zu reden. Denn das Bad habe nunmehr rund 30 Jahre auf dem Buckel. Fachleute wurden eingeschaltet, um die Kommune über eine mögliche Reparatur des Leitungsrisses zu beraten. „Wir bedauern, dass daher der Strömungskanal nicht funktioniert. Die Funktion des Erlebnisbades ist aber nicht eingeschränkt“, so Rieck weiter. Fraglich ist momentan, wie die Bauarbeiten finanziert werden können. Denn wie alle anderen Mitgliedsgemeinden der Verbandsgemeinde (VG) Beetzendorf-Diesdorf verfügt auch der Flecken Diesdorf aktuell über keinen genehmigten, sondern lediglich über einen vorläufigen Haushalt. Auch die VG selbst hat aktuell keinen genehmigten Etat. „Derzeit werden nur laufende kommunale Kosten und begonnene Maßnahmen im Rahmen der rechtlichen Zulässigkeit abgewickelt“, sagte der Ortschef.