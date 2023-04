Biker-Club kämpft weiter um Westernstadt am Ahlumer See

Von: Kai Zuber

Die Biker aus der Westernstadt am Ahlumer See ließen sich beim traditionellen Osterfeuer blicken, um die derzeitige Stimmung im Dorf zu diesem Thema zu erkunden. © Kai Zuber

Die Biker des Vereins „Rag Tag“ der Westernstadt vom Ahlumer See ließen sich unlängst beim Osterfeuer zwischen dem „Bootshaus“ und dem alten „Seestüberl“ blicken – auch um dort die Stimmung im Dorf zu erkunden. Fazit: Die Lederjackenträger wurden dort von vielen Dörflern wie alte Bekannte begrüßt. „Was gibt es Neues in Sachen der vom Altmarkkreis Salzwedel erwirkten Abrissverfügung für die Holzbauten der Westernstadt am Ahlumer See?“, wollte die AZ direkt neben den knisternden Holzscheiten von Club-Präsident Andreas Wingenfelder wissen, der mit einigen seiner Freunde zum Feiern und zum Hallo-Sagen angerückt war.

Die Westernstadt am Ahlumer See ist ein beliebter Treffpunkt für Jung und Alt - hier ein Seniorenbesuch. Sogar eine Hochzeitsgesellschaft feierte schon einmal vor der rustikalen Kulisse. © Kai Zuber

Ahlum – „Unser Hamburger Anwalt wurde beim Altmarkkreis vorstellig und pochte dort zunächst einmal auf Abarbeitung von zehn Punkten“, so Wingenfelder. „Vor allem die vielen bis heute nicht eingehaltenen Versprechen seitens der Gemeinde Rohrberg müssen eingehalten werden“, so der Club-Präsident. Dazu gehöre unter anderem eine gemeinsame Bürgerinformations-Veranstaltung, die es laut Wingenfelder nicht gab. Die Biker vom Ahlumer See kündigen bezüglich der Umsetzung der Abrissverfügung „einen langen Atem“ an. Wenn die zehn Punkte der Liste erfolgreich abgearbeitet sind und es immer noch keine Einigung oder Duldung der Bauten der Westernstadt auf der westlichen Seeseite gibt, dann erwägen die Biker den Klageweg mit eigenen Rechtsanwälten. „Und das kann lange dauern, mitunter einige Jahre“, so der Club-Präsident vielsagend.

Präsident des Clubs ist Andreas Wingenfelder. Der Boss der Biker sagt: Wir geben nicht klein bei. © Kai Zuber

Rohrbergs neue Bürgermeisterin, die das Westernstadt-Problem von ihrem Amtsvorgänger Bernd Schulz quasi „geerbt“ hat, jedoch dessen lokalpolitische Linie in Ahlum stets unterstützte, sprach jüngst im Gemeinderat von einem „schwebenden Verfahren.“ Hintergrund: Der Widerspruch zur Abrissverfügung der Westernstadt Ahlum (wir berichteten) ist über einen bevollmächtigten Rechtsanwalt des Harley-Davidson Clubs „Rag Tag“ fristgerecht beim Bauordnungsamt des Altmarkkreises Salzwedel eingegangen. Das bestätigte die Pressestelle des Altmarkkreises Salzwedel auf Anfrage der AZ bereits im Januar. Laut Bauordnungsverfügung des Altmarkkreises Salzwedel vom 29. November 2022 seien die Bauten der Westernstadt Ahlum ohne erforderliche Baugenehmigung errichtet worden. Eine nachträgliche Legalisierung sei wegen der fehlenden Bauleitplanung durch die Gemeinde Rohrberg nicht möglich. Insofern sei eine Duldung dieser Baulichkeiten im Außenbereich aufgrund der rechtlichen Situation nicht gegeben. Damit wurde die Abrissverfügung dieser ohne Baugenehmigung errichteten Westernstadt Ahlum gegenüber dem Harley Davidson Club Ragtag erlassen, argumentiert der Altmarkkreis.