Heißes Zweitakter-Event am See

Von: Kai Zuber

125 Teilnehmer und 250 Tagesgäste: Die Trabant und IFA-Freunde Salzwedel richteten am Wochenende zum 22. Mal das Zeltplatztreffen für Trabant- und IFA-Fahrzeuge am idyllisch gelegenen Ahlumer See aus. © Kai Zuber

Ein sehr heißes und und sonniges Zweitakt-Wochenend-Event am See ging am Sonntag in Ahlum zu Ende. Traditionell trafen sich die Trabi- und IFA-Freunde aus Salzwedel und Umgebung, um innerhalb ihres europaweit eng vernetzten „Zweitakt-Klans“ drei Tage lang zu feiern, zu fachsimpeln und zu entspannen.

Altmark-Fan Ralph Pavlicek reiste aus dem Oberharz mit seinem himmelblauen Barkas „B-1000“ an. © Kai Zuber

Ahlum – So genommen ging insgesamt ein tolles Trabi-Treffen in Ahlum über die Bühne und die Gäste loben die Rohrberger Gemeindeverwaltung nebst Bürgermeisterin Silke Niebur und See-Wirtin Tanja Poppe. „Unser Dankeschön gilt besonders der Kommune, weil die veralteten Toiletten und Sanitärräume am See zumindest wieder etwas saniert wurden“, bemerkte Anja Habermann. Über die Sanitärräume hatte es in den vergangenen Jahren immer wieder seitens von verschiedenen Besuchern Kritik gegeben (AZ berichtete). Auch wenn in diesem Jahr abermals kein Neubau in Sicht ist, so waren die Campinggäste doch zumindest nicht unzufrieden, hieß es. „Wir hatten insgesamt 125 Teilnehmer und 250 Tagesgäste allein am Haupttag, dem Sonnabend“, resümierte Anja Habermann, die zudem ihre „beste Café-Crew“ lobte. Die jüngste Teilnehmerin des motorisierten Camps hieß Maxi Kretschmann (geboren 2004) und der älteste Gast war Karl-Heinz Allrich, der 1950 das Licht der Welt erblickte. Für die Kleinsten wurde wieder der „Mal- und Ratefuchs“ gekürt. Siegerin wurde hier Stella Kutzner vor Emilia Richter und Lenny Wernecke.



Am Sonnabend war bei der Siegerehrung die Partystimmung der Zweitaktfreunde auf dem Höhepunkt angelangt. © Kai Zuber

Die Trabant und IFA-Freunde Salzwedel richteten am Wochenende zum 22. Mal das Zeltplatztreffen für Trabant- und IFA-Fahrzeuge am idyllisch gelegenen See aus. Erwartet wurden neben einheimischen Oldtimerfans auch wieder Teilnehmer aus anderen Bundesländern und sogar aus dem Ausland, um ein familiäres, freundschaftliches Wochenende mit Liebhabern alter IFA-Technik verbringen zu können. Unter die Besucher mischten sich neben den weit gereisten Holländern auch Fans mit sehr seltenen Fahrzeugen. Einer von ihnen war Ralph Pavlicek, der aus dem Oberharz mit seinem himmelblauen Barkas „B-1000“ anreiste: „Ich bin sehr gern in der Altmark, nicht nur hier in Ahlum, sondern ich war auch vom Oldtimer treffen in Hohengrieben begeistert“, sagte der Versicherungsmakler. Am Sonnabend stand nach dem Frühstück die Orientierungsfahrt an, die Abends in der Preisverleihung und dem gemütlichen Ausklang mit der „Beatkiste“ mündete.