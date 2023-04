Frühjahrsputz vor laufender Kamera

Von: Kai Zuber

Teilen

Das große Dährer Waldbad-Becken blitzt schon nach dem Schrubben beim ersten Arbeitseinsatz. Zum Saisonstart am 27. Mai soll dann alles perfekt sein. © Kai Zuber

Das Team des Fördervereins zum Erhalt des Dährer Waldbades hat es wieder einmal ins Fernsehen geschafft. Am Wochenende schaute eine Mannschaft des MDR im Waldbad beim großen Frühjahrsputz-Arbeitseinsatz vorbei und filmte die 50 fleißigen Helfer im Großeinsatz. Natürlich kamen am Sonnabend auch Dähres Bürgermeister Bernd Hane und Sieglinde Mahlke als Vereinschefin beim Interview zu Wort. Doch den Takt auf dem riesigen Gelände gaben die Ehrenamtlichen vor. Besonders auffällig: Viele der Helfer sind jedes Jahr aufs Neue mit dabei, so dass hier auch folgender Reim passt: „Die Familien Schnöckel und Schmidt, die machen beim Frühjahrsputz immer mit!“

Auch die Kleinsten machen in Dähre mit, denn auch sie wollen am beim Saisonstart im Wasser planschen. © Kai Zuber

Dähre – Aber es sind nicht nur diese beiden Familien, die sprichwörtlich mit Mann und Maus kommen, wenn der Waldbad-Förderverein ruft. Etliche Ehrenamtliche, bis hin zu Handwerkern aus der Gemeinde Dähre und den Kassenfrauen halten dem Waldbad seit Jahren die Treue. Und am Sonnabend hatten die Dährer auch noch die Gunst des Wettergottes Petrus, denn während es im ganzen Land Dauerregen gab, blieb es am Waldbad weitestgehend trocken. Jedes Jahr aufs Neue ist es für die Gemeinde Dähre und den Förderverein zum Erhalt der Einrichtung samt Campingplatz ein Riesenaufwand, das Bad vom Winterdreck zu befreien und die Frostschäden zu reparieren, um das gesamte Areal für den Saisonstart fit zu machen. Weitere Arbeitseinsatz-Termine sind daher anvisiert. Am 20. April ab 16 Uhr, am 29. April um 9 Uhr und am 27. Mai um 9 Uhr. Jener Sonnabend, 27. Mai, ist auch Baderöffnung und es beginnt der Verkauf der Saisonkarten. Für den Dährer Campingplatz haben sich dieses Jahr schon viele Gruppen angemeldet.



Die Familien Schnöckel und Schmidt sind immer dabei, wenn der Waldbad-Förderverein Hilfe braucht. © kai Zuber

Schwimmkurse sind im Waldbad auch geplant. Im Juni und Juli können die kleinen Wasserratten dann wieder unter Aufsicht ihre Seepferdchen-Prüfungen machen. Interessenten sollten sich bei Bernd Hane und seiner DLRG-Ortsgruppe melden. Auch der nunmehr zweite Dorfflohmarkt naht in Dähre, welcher ebenfalls vom Waldbadförderverein unterstützt wird. Los geht die zweite Auflage der Veranstaltung am Sonntag, 7. Mai, um 10 Uhr. Bis um 17 Uhr können die Dährer Einwohner Stände im Vorgarten, an der Garage oder unter dem heimischen Carport entlang der Straßen aufbauen. Wer aus den kleinen Ortsteilen kommt, der darf an diesem Sonntag seinen Stand im Waldbad aufbauen. Standgebühr soll ein Kuchen sein. Das Kuchenbuffet für alle ist dann im Waldbad von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Dazu gibt es natürlich auch Kaffee. Wer mitmachen will, der sollte sich unter der Rufnummer (0151)11505942 anmelden (auch per Whatsapp). Übrigens: Der Erlös des Kuchenverkaufs kommt dem Dährer Waldbad zu Gute. „Über 50 Verkäufer haben sich bereits angemeldet“, informierte Anika Vierke vom Waldbad-Verein.