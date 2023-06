Sportfest des MTV Beetzendorf: Die Mähroboter hatten Pause

Von: Kai Zuber

Mit Fußball, Hüpfburg und Spead-Minton sowie einem geselligen Beisammensein im Festzelt setzte der MTV Beetzendorf wieder einmal Akzente. © Kai Zuber

Die drei Mähroboter des MTV Beetzendorf hatten endlich einmal Pause und warteten brav auf ihren Parkpositionen am großen Sportplatz. Denn die tolle Sportwoche des MTV Beetzendorf auf dem riesigen Vereinsareal hatte dieses Mal ausnahmsweise Vorrang vor der Grünflächenpflege.

Beetzendorf – Mit Fußball, einer Hüpfburg und Speed-Minton (Federball) sowie einem tollen Sommerfest im Zelt setzte der Verein um seinen Vorsitzenden Steffen Klask zusammen mit vielen Helfern in den vergangenen Tagen wieder einmal Akzente – und das bei allerbestem Wetter.

FC Bayern München oder Borussia Dortmund: Auch wenn ihre Herzen für unterschiedliche Erstliga-Vereine schlagen, sind Henning (l.) und Linus (r.) dicke Freunde. Auch mit Jaden (Mitte) als neutralem Beobachter verstanden sie sich prächtig. © Kai Zuber

Und auch die jungen Kicker hatten ihren Spaß. Denn die jungen Fans der Bundesliga-Fußballmannschaften von Bayern und Dortmund im roten und gelben Shirt, Henning und Linus, vertrugen sich prächtig auf dem Beetzendorfer Fußballrasen. Grund zur Freude gibt aktuell auch die Mitgliederentwicklung des Beetzendorfer Sportvereins. Das Durchschnittsalter ist mit 39 Jahren wieder rückläufig. Stabil ist der Mitgliederbestand mit 220 Sportlern. Davon sind 49 bis 18 Jahre alt und 59 weiblich. Neueintritte gibt es vor allem in den Sektionen Fußball, Tischtennis, Badminton und Volleyball. „Mein Dank für die gute Zusammenarbeit gilt allen Sponsoren und der Gemeinde Beetzendorf sowie an alle unsere Sektionen, Sektionsvorstände sowie alle Übungsleiter und Schiedsrichter für ihre Aktivitäten“, betonte Steffen Klask. Momentan werden im Beetzendorfer Verein dringend lizensierte Übungsleiter sowie Schiedsrichter gesucht. Vor diesem Problem stehen die Beetzendorfer jedoch nicht alleine, denn auch bei anderen Nachbarvereinen ist der Mangel an Schiedsrichtern derzeit akut. Überschattet wurde die Sportwoche von einem Einbruch ins Vereinsheim vor wenigen Tagen, wo laut Steffen Klask unter anderem Bargeld und Getränkekisten entwendet wurden. Laut Verein wurden die Diebe bei ihrer Tat gefilmt. „Ihnen wurde Gelegenheit gegeben, sich bei uns zu melden“, so der Vereinschef.