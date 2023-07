Regen vereitelt Roggenernte

Von: Kai Zuber

Ernte wegen Nässe abgeblasen: Am Sonntag ruhte die Sense auf dem Museumsacker. © Kai Zuber

Eigentlich wollten die Heimatinteressierten aus Dähre und Umgebung beim großen Museumsfest „Aust un’ Vergodendeel“ am Sonntag mit historischer Erntetechnik aufs Feld ziehen und so im Freilichtmuseum Diesdorf alte Traditionen zum Leben erwecken. Doch daraus wurde leider nichts. Bei der beliebten Veranstaltung „Aust un’ Vergodendeel“ in Diesdorf ruhte nämlich die Sense. Die Roggenernte wurde wegen Nässe abgeblasen, denn in der Nacht zuvor hatte es Wettergott Petrus lange regnen lassen.

Beim Museumsfest „Aust un’ Vergodendeel“ gaben die Bismarker Musikanten am Sonntag den Ton an. © Kai Zuber

Diesdorf – Und so lief am Sonntagmorgen bei der Museumsmitarbeiterin Ilse Heidemann das Telefon heiß, denn viele der treuen Besucher wollten wissen, ob das Erntefest stattfindet oder nicht. Fazit: „Es ist viel zu nass, um das Getreide auf dem Feld zu ernten“, sagte Heidemann. Also hieß das Fazit im Freilichtmuseum: „The Show must go on“, denn alle anderen Attraktionen fanden wie geplant statt.



Alles ohne Strom: Die beliebten Waschtag-Vorführungen von Karl und Christa Schindler lockten zahlreiche Gäste an. © Kai Zuber

Neben den beliebten Waschtag-Vorführungen von Karl und Christa Schindler lockten Mitmachaktionen, Musik und Kulinarik und es gab es in diesem Jahr auch einige neue Höhepunkte im Programm. In der Böttcher- und Küferausstellung erwartete die Museumsgäste nämlich ein neues Highlight der Sammlung: ein riesengroßes, eckiges Fass – eigenhändig gefertigt vom hoch betagten Böttcher- und Küfermeister Heinrich Gades aus Knesebeck und seinem Unterstützer Jörg Niefindt. Weitere Mitmachaktionen gab es in Dorfschule und Museumsmitarbeiter Alfred Henke führte durch die Bockwindmühle.



Holger Schwerin trat am Sonntag in die Fußstapfen seines Vorgängers Manfred Heiser und zeigte in der Abbendorfer Schmiede das heiße und laute Handwerk. © Kai Zuber

Holger Schwerin trat am Sonntag in die Fußstapfen seines Vorgängers Manfred Heiser und zeigte in der Abbendorfer Schmiede das heiße und laute Handwerk. Neben den beliebten Spinnvorführungen wurden in diesem Jahr auch die Webstühle im Haus Vissum in Betrieb genommen. Das frisch sanierte Doppelkossatenhaus aus Klüden lockte als „Haus zum Anfassen“, in dem alle Einrichtungsgegenstände von den Gästen berührt und ausprobiert werden durften. Für die musikalische Unterhaltung des Erntefestes ohne eigentliche Ernte sorgen wieder einmal die Bismarker Blasmusikanten. Doch die Fans des Museums können aufatmen: Die Getreideernte wird nachgeholt, sobald es das Wetter zulässt und das Korn trocken eingefahren werden kann, teilte die Museumsleitung mit.