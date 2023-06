Viele PS und Spannung pur: Waldfest in Tangeln lockt mit Spaß für die ganze Familie

Von: Kai Zuber

Der beliebte „Trecker Treck“ Tangeln wird wieder der Höhepunkt des Waldfestes sein. Dort liefern sich wieder PS-strotzende Zugmaschinen packende Duelle auf dem Acker. © Kai Zuber

Das dritte Wochenende im Juni ist bei vielen Familien aus der Region fest für das Waldfest in Tangeln im Terminplan vermerkt. Bald ist es nun wieder soweit und das Waldfestkomitee Tangeln heißt Groß und Klein in dem lang gestreckten Beetzendorfer Ortsteil herzlich willkommen.

Tangeln – Gestartet wird am Sonnabend, 17. Juni, um 21 Uhr mit den Partymachern von „Venga Venga“, die das Festzelt und ihrer spektakulären Bühnenshow zum Beben bringen werden. Gespielt werden bei der Party vor allem Hits der 90er und 2000er Jahre. Der Sonntag, 18. Juni, steht ab 10 Uhr ganz im Zeichen der Familie. Auftakt ist der traditionelle Trecker-Treck, der seit mehr als 15 Jahren fest auf dem Plan steht. Hier kann jeder, der eine Zugmaschine besitzt, teilnehmen und sich bei Reek Reineke, Telefon (0173) 2903736, oder Steffen Peters, Telefon (0151) 15435380, anmelden. Highlights für die Kinder am Familiensonntag sind Ponyreiten, eine große Hüpfburg mit Spielewagen und ein Spielzeugstand. Dieses Mal werden die Jagdhornbläser für abwechslungsreiche Unterhaltung sorgen. Für das leibliche Wohl sorgen handgemachte Erbsensuppe, die backfreudigen Damen aus Tangeln mit Kaffee und Kuchen sowie außerdem noch andere Leckereien. Auch der Eiswagen wird einen Halt auf dem Gelände machen, so das Waldfestkomitee. An jenem Sonntag ab 10 Uhr startet der berühmte Trecker Treck. Doch vor allem die Kids kommen mit Luftballonmodelage und dem Kinderschminken voll auf ihre Kosten. Ab 12.30 Uhr legen die Bläser los, gegen 13 Uhr beginnt der Auftritt der „Jumpings“ aus Diesdorf, um 14 Uhr startet die Zaubershow mit Ambrosia und gegen 15.30 Uhr beginnt dann der Auftritt der Hip-Hop-Tanzgruppe „Leara-Motion“ aus Beetzendorf. Wichtig für alle Anmeldungen beim Trecker-Treck: Die erlaubte Leistungs-Grenze der Schlepper beim Wettbewerb liegt bei 110 PS. In den fünf Einzelklassen geht es bei 40 PS los. Bei den Allrad-Klassen gehen die drei Disziplinen von 60 bis 100 PS. Bei allen Schleppern sind nur sicher und fest verschraubte Gewichte erlaubt. Das letzte Wort vor dem Start des „Trecker Treck“ hat in Sachen Zulassung das erfahrene Schiedsrichtergremium. Wer sich nicht an die Teilnahmebedingungen hält, wird vom Wettkampf der kraftstrotzenden Zugmaschinen ausgenommen. Allen Gästen wünscht das Waldfest-Komitee viel Spaß bei dem üppigen Veranstaltungsprogramm